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    • Бабаев — о Слуцком: «В очередной раз поражаешься его смелости. Он пошел в «Халл», понимая, чем это грозит»

    Бабаев — о Слуцком: «В очередной раз поражаешься его смелости. Он пошел в «Халл», понимая, чем это грозит»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Халл Сити» Леониде Слуцком.

    – Мы уже пообщались со Слуцким. Думаю, что Леонид Викторович сейчас не нуждается в каких-то теплых пожеланиях, а уж тем более – жалости. В моем понимании он получил беспрецедентный опыт.

    Ни один отечественный специалист не может похвастаться таковым, и я уверен, что это очень пригодится, и он добьется больших побед.

    К сожалению, так получилось. В принципе, тоже объяснимо, потому что, наверное, это был худший из всех вариантов, которые могли только быть. Тут в очередной раз поражаешься его смелости и решительности – пойти на такой шаг, понимая, чем это грозит.

    Уверяю вас, он находится в абсолютно нормальном настроении и готов к новым вызовам и новым успехам.

    – Удивились, когда в ноябре написали, что вы где-то в Москве со Слуцким на переговорах?

    – Да. Причем в тот момент я находился на переговорах в клубе. Мне как раз звонили.

    Это общий наш знакомый, который, на мой взгляд, абсолютно на меня не похож – он в два раза больше меня, правда, кудрявый. Но и такое бывает.

    Напомним, Слуцкий был отправлен в отставку с поста главного тренера «Халл Сити» в воскресенье. Сегодня он приехал в расположение ЦСКА перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 20:29
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