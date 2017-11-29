Вальверде внимательно следит за трансферным рынком

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что каталонцы всегда пристально следят за трансферным рынком.

«Мы много раз уже говорили на эту тему. На данный момент я доволен командой, и в каждом матче по ходу сезона мы решаем свои текущие задачи.

При этом я знаю, что «Барселона» является тем клубом, который должен всегда быть внимателен к трансферному рынку», – заявил Вальверде.

Ранее сообщалось, что специалист готов усилить свою команду только теми футболистами, которые будут твердыми игроками основного состава.