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  • Мутко: «Если российские игроки так на допинге играют, то как будут без допинга?»

Мутко: «Если российские игроки так на допинге играют, то как будут без допинга?»

28 ноября 2017, 17:42
43

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о расследовании, ведущимся в отношении 34-х российских игроков по подозрению в употреблении допинга, из которых 23 футболиста входили в состав национальной сборной на чемпионате мира 2014 года.

Сегодня генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что в случае, если будет доказан факт применения футболистами запрещенных веществ, их ожидают жесткие санкции.

«Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга?!» – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (43)
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dok66
1511882616
Чувство юмора у Мути есть ! Но лучше бы уже совместно с ФСБ , ГРУ , и другими аббревиатурами придумали своего "родченкова" И выкатили список по допингу игроков Аргентины , Германии , Испании и тд. по списку . Слабо ! )))
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sn0109
1511883374
Мы ничего не боимся... Боятся не надо... надо работать... и защищать своих спортсменов... на российских спортсменов плюют все кому не попадя, а он шутит... Долбо@б!!!!
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x-x-x-x-x
1511883964
так ведь сами виноваты что они не умеют играть.у кого учиться если из за вашего лимита немогут привезти игроков высокого уровня. так еще спасибо им что хоть так играют
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САНЁК17
1511885599
Допинг у Российских игроков?чушь собачья.В Русском водке не разу не нашли противозаконное.
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Пестрый
1511885798
Да мудко рыло то у тебя в пуху всем известно! Это ты создал систему поощрений из гос казны и систему откатов и допинг это твоя тема, заигрался ты на ниве "обеспечить нужный результат"!
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kykyi
1511888382
Этот " дурачнк" все шутки шутит, ну ну.
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ЮНик
1511889275
Какие маразматические выводы... Да уж... Слушая Мутко, полное ощущение, что он сам всё время на допинге. Сплошной "летс ми спик фром май харт".
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GoldPlayFIFARus9
1511890214
Кто ему интернет провёл? Шутке уже 2 года, а ну убирайте,а то ещё начитается чёрт знает чего.
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EcioAuditore
1511891128
«Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы" так же он говорил когда с мельдонием все началось и пошло поехало, я не удивлюсь если че та найдут (но только потому что захотят отдать этот ЧМ Англии вот и все). А этого балабола надо уволить с служебным не соответствием. И начать дело прокуратурой по поводу его развала нашего спорта!
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insider_retro
1511894581
В последнее время все бравые выступления наших спортивных функционеров, как правило, случаются накануне громких провалов и лишений наших спортсменов наград на прошедших различных турнирах... Не стоит так гарантировано делать подобные смелые заявления... Сколько раз нас уже прилюдно умыли...
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