Мутко: «Если российские игроки так на допинге играют, то как будут без допинга?»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о расследовании, ведущимся в отношении 34-х российских игроков по подозрению в употреблении допинга, из которых 23 футболиста входили в состав национальной сборной на чемпионате мира 2014 года.

Сегодня генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что в случае, если будет доказан факт применения футболистами запрещенных веществ, их ожидают жесткие санкции.

«Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга?!» – сказал Мутко.