Хенесс: «Штаб Анчелотти не подходил «Баварии». С Карло проблем не было»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отставку Карло Анчелотти. Специалист покинул клуб в сентябре после поражения от «ПСЖ» (0:3) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Тренерский штаб Анчелотти не подходил нашему клубу. С самим Карло проблем не было, но физиотерапевты, врачи и фитнесс-тренеры ежедневно ссорились между собой.

В такой обстановке нельзя решать проблемы команды. К примеру, они спорили из-за того, кто и на каком месте должен сидеть на скамейке. Получалось, что такие вещи становились важнее, чем футбол», – сказал Хенесс.

В начале октября на пост главного тренера мюнхенцев вернулся Юпп Хайнкес.