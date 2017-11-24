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Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

24 ноября 2017, 01:50
34

По итогам еврокубковой недели Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» одержали победы, а «Спартак» сыграл вничью. Это принесло в копилку России 1,400 балла.

Португальские клубы заработали 0,833 балла, французские – 1,167 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 97,141

2. Англия — 70,176

3. Италия — 68,749

4. Германия — 66,998

5. Франция — 52,248

6. Россия — 49,382

7. Португалия — 44,082

8. Украина — 38,333.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Лига чемпионов Зенит Локомотив Спартак ЦСКА
Комментарии (34)
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portero
1511482326
к сожалению наши могут слится быстрее франции, причем все сразу
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a-rakhmatov
1511488014
Быть в 6-ке УЕФА это хороший результат на текущий момент для России ))
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loko-the_best
1511489854
Победить МЮ и Ливерпуль в ЛЧ и Сосьедал с Фаставом в ЛЕ и дождаться поражения Шерифа, Базеля и ничьей Севильи) Занять первые места в 4 группах)) Потом получить в соперники Порту и Рому в ЛЧ и Марсель с Ниццей в ЛЕ) Победить их и получить 5 место в рейтинге)) изи изи) рил ток) синк эбаут ит)
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Евгений П
1511492212
Главное,чтобы португальцы не догнали
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Nerlinger
1511494946
Надо лягушатников догонять
Ответить
Alex Y
1511496570
Молодцы
Ответить
Кинстифа
1511497012
приятно читать такие новости
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FanatSerj
1511505489
Хоть это место ничего нового не даст, но быть в ТОП 5 евро чемпионатов лестно.
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ПФК ЦСКА Моscow
1511513323
У португальцев Бенфика уже закончила борьбу за выход в евровесну, как и Монако у Франции. У нас 3 клуба уже обеспечили себе 1/16 ЛЕ, надеюсь этим не ограничатся, да и Локо надеюсь сюрпризов неприятных в последнем туре не наделает.
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Parham
1511513640
Эээхххх, а если бы и Краснодар играл!!
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