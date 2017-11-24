Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

По итогам еврокубковой недели Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» одержали победы, а «Спартак» сыграл вничью. Это принесло в копилку России 1,400 балла.

Португальские клубы заработали 0,833 балла, французские – 1,167 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 97,141

2. Англия — 70,176

3. Италия — 68,749

4. Германия — 66,998

5. Франция — 52,248

6. Россия — 49,382

7. Португалия — 44,082

8. Украина — 38,333.