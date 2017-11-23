Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко: «Акинфеев – один из лучших вратарей в мире»

23 ноября 2017, 13:04
34

Президент РФС Виталий Мутко назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире.

Напомним, что в среду голкипер ЦСКА отстоял на ноль в матче с «Бенфикой» (2:0), прервав серию из 43 игр в Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы.

«Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы.

У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет», – сказал Мутко.

«Страшный удар по интернет-троллям». Как мир реагирует на конец серии Акинфеева

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Мутко Виталий
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
multiscan
1511431576
И Мутко начал какую-то дрянь курить?
Ответить
alex1951
1511431650
В одном ряду с Яшиным? Уточни.
Ответить
zatonn
1511431863
А какие-топ-клубы стоят в очереди на приобретение данного вратаря, есть инфа?
Ответить
APchelov
1511432986
В каждой стране есть лучший вратарь. И таких лучших - пара сотен. И каждый из них один из лучших в мире )
Ответить
Freaky
1511433509
Не топ-уровня, но лучше у нас нет.
Ответить
serppion
1511433937
А Муток - худший из министров спорта. Просрал допуск наших спортсменов на олимпиаду и международные соревнования, дико опозорился с допингом и возвратом завоеванных медалей, опустил любимую футбольную сборную аж на 65 место. Говорить внятно научился бы, порет одну чушь!
Ответить
gigs84
1511435596
Я с ним согласен. Как говорили вчера комментаторы: пропускает не только вратарь, но и вся команда. Если защита слабовата, никакой вратарь не поможет. С другим вратарём они пропускали бы ещё больше. Я горжусь Акинфеевым (серьёзно).
Ответить
Татарин за ЦСКА
1511436025
Спорить нет смыла.Акинфеев действительно лучший голкипер России.Один из лучших в Европе.В 10 лучших в мире точно входит.
Ответить
Шумаххер
1511437345
Согласен
Ответить
aam
1511446165
Догадайтесь с одного раза кто самый лучший балабол в росфутболе?
Ответить
Главные новости
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+