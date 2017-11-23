Мутко: «Акинфеев – один из лучших вратарей в мире»

Президент РФС Виталий Мутко назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире.

Напомним, что в среду голкипер ЦСКА отстоял на ноль в матче с «Бенфикой» (2:0), прервав серию из 43 игр в Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы.

«Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы.

У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет», – сказал Мутко.

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