Роббен не сыграет с менхенгладбахской «Боруссией» из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен получил травму в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (2:1). Голландец вынужден был покинуть поле в начале второго тайма.

«Не думаю, что здесь что-то очень серьезное. Мы имеем дело с незначительной травмой мышц», – заявил главный тренер команды Юпп Хайнкес AFP после матча.

Скорее всего, Роббен вынужден будет пропустить ближайший матч Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией». Ранее стало известно, что полузащитник мюнхенцев Тиаго Алькантара выбыл на несколько месяцев.