Алькантара подвернул голеностоп и выбыл на несколько месяцев

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара получил травму в конце первого тайма матча Лиги чемпионов против «Андерлехта» (2:1), который немцы проводили на выезде, сообщает Sky Sports. В одном из эпизодов футболист неудачно приземлился после столкновения с соперником, подвернув голеностоп. Ему потребовалась замена, его место на поле занял Хамес Родригес.

После игры Алькантара покидал стадион на костылях. По предварительным данным, футболист вынужден будет пропустить несколько месяцев. Более детальная информация о диагнозе и сроках его возвращения должна появиться после углубленного медобследования, которое запланировано на сегодня.