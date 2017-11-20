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  • Бышовец: «В чемпионской гонке сейчас вообще ничего не понятно»

Бышовец: «В чемпионской гонке сейчас вообще ничего не понятно»

20 ноября 2017, 09:07
5

Известный российский тренер Анатолий Бышовец назвал причины, по которым в текущем сезоне значительно сдал свои позиции «Краснодар». По его мнению, тренерскому штабу стоит пересмотреть философию игры.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

«За последнее время состав «Краснодара» значительно ослаб. У клуба есть определенная философия, от которой он не отступает, — контроль мяча, позиционные атаки. Но на одних позиционных атаках трудно бороться за чемпионство, а быстрых атак в арсенале команды не наблюдается.

К тому же сейчас нет игроков уровня Артура Енджейчика и Рагнара Сигурдссона, которые вместе с Андреасом Гранквистом хорошо «подчищали» в обороне. У «Краснодара» слабые фланги, а в атаке раньше все во многом строилось на взаимодействии бразильцев Ари и Жоаозиньо. Сейчас одного уже нет в клубе, другой после травмы не проходит в состав. Да и в опорной зоне одного Шарля Каборе мало.

Сейчас в «Локомотиве» братья Миранчуки на пике формы и вдохновения. Уже давно был виден их потенциал, и радует, что сейчас Алексей и Антон стабильно приносят пользу как клубу, так и сборной. Их даже не надо настраивать на игры.

Благодаря им «Локомотив» стал серьезной боевой единицей, которая способна выигрывать и такие вязкие матчи, как с «Анжи». Это дает «железнодорожникам» возможность претендовать на многое, хотя короновать их рано — в чемпионской гонке сейчас вообще ничего не понятно. Тем более в нее вернулся «Спартак», который по своей нынешней игре является наиболее опасным преследователем», – считает Бышовец.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Бышовец Анатолий
Комментарии (5)
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Diesel133
1511166059
Спартак на 8 очков от Локо отстает, алло!
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Полная Канистра
1511172594
Спартак нынче опасен для всех .Нашли свою игру и к перерыву в тройке должны быть
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