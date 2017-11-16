Дворкович — о сборной России: «Надеюсь, что наши не будут дрожать на ЧМ»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018.

«Надеюсь, что наши не будут дрожать, будут играть достаточно раскованно, что мы сможем выйти, как минимум, из группы и дальше пройти хотя бы один круг, но мы всегда надеемся на чудо, на лучшее.

Главное – провести чемпионат хорошо. Мы, прежде всего, организаторы турнира. Мы обязаны провести его так, чтобы нам не было стыдно, чтобы гостям понравилось, чтобы все было на пятерку, в том числе с выходом со стадионов, который был не самым удачным в этот раз в Лужниках.

Уроки извлечены, иные схемы выходов со стадиона отработаны, так что мы должны просто каждый такой элемент, связанный с чемпионатом, от прибытия в страну, перемещения по стране, перемещения в городах, питания, гостиницы, медицины, транспорт — все отработать до последней буквы, что называется», — приводит слова Дворковича RNS.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.