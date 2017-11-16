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  • Дворкович — о сборной России: «Надеюсь, что наши не будут дрожать на ЧМ»

Дворкович — о сборной России: «Надеюсь, что наши не будут дрожать на ЧМ»

16 ноября 2017, 22:57
5

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018.

«Надеюсь, что наши не будут дрожать, будут играть достаточно раскованно, что мы сможем выйти, как минимум, из группы и дальше пройти хотя бы один круг, но мы всегда надеемся на чудо, на лучшее.

Главное – провести чемпионат хорошо. Мы, прежде всего, организаторы турнира. Мы обязаны провести его так, чтобы нам не было стыдно, чтобы гостям понравилось, чтобы все было на пятерку, в том числе с выходом со стадионов, который был не самым удачным в этот раз в Лужниках.

Уроки извлечены, иные схемы выходов со стадиона отработаны, так что мы должны просто каждый такой элемент, связанный с чемпионатом, от прибытия в страну, перемещения по стране, перемещения в городах, питания, гостиницы, медицины, транспорт — все отработать до последней буквы, что называется», — приводит слова Дворковича RNS.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (5)
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DeutschlandUberAlles
1510863202
Только дОрожать на трансфермаркте.
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insider_retro
1510864420
Вечные потуги наших государственных деятелей надеяться на чудо, лизнуть партнёрам и втюхать всему миру про могущество Отечества!...
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Italian_93
1510865320
Дрожать нет, только ОБОСРУТСЯ, как и всегда
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Burtaze
1510866116
нееееееее.....они будут дрожать после чемпионата...но не все...Кокорин опять в монте карлу махнёт...нууууу...дрожь унять...
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TY13R
1510868593
Да х..й))))
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