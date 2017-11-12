Следующим летом «Реал» может потратить 450 миллионов на трансфер Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар следующим летом может вернуться в Примеру. По данным источника, в трансфере бразильца заинтересован «Реал», который уже отложил 200 миллионов евро на покупку топ-футболиста в межсезонье.

Сообщается, что мадридский клуб решил не тратить денег в январе, если в команде не будет серьезных травм. «Реал» готов потратить на сделку с Неймаром 450 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя