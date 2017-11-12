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  • Следующим летом «Реал» может потратить 450 миллионов на трансфер Неймара

Следующим летом «Реал» может потратить 450 миллионов на трансфер Неймара

12 ноября 2017, 12:09
13

Нападающий «ПСЖ» Неймар следующим летом может вернуться в Примеру. По данным источника, в трансфере бразильца заинтересован «Реал», который уже отложил 200 миллионов евро на покупку топ-футболиста в межсезонье.

Сообщается, что мадридский клуб решил не тратить денег в январе, если в команде не будет серьезных травм. «Реал» готов потратить на сделку с Неймаром 450 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

Источник: Marca
Испания. Примера Реал ПСЖ Неймар
Комментарии (13)
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SKS6891
1510479009
Мало. Надо миллиард. Лучше два. Разводить так разводить.
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Mr Abdullaev
1510480200
Продажный игрок
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ALeX-161-rus
1510483144
Хороший игрок... Был.
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Одинокий волк Маквейд
1510483502
Опять нас ждет Санта-Барбара.
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Томь вперёд
1510485297
А почему не ярд сразу, чего мелочится то!!! Мир сошёл с ума!!!
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Eds
1510486144
Совсем чокнулись... Потом его болельщики Барсы будут проклинать. А если будет травма - тогда вообще будет, что такие деньги в трубу выкинули...
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Sterh
1510487939
Что развонялись?) Мозгов хватило только заголовок прочитать? А по теме - в эти 450 входит еще 250 миллионов миллионов зарплаты за несколько лет, которая, частично, отобьется атрибутикой, как обычно..
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Sterh
1510488094
А автор новости - такой же..
Реал не собирается ЛЕТОМ потратить на трансфер 450 миллионов.
Но лгать в заголовках - это нормально для этого сайта..
Чтоб шумиху поднять среди неадекватов..
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DeStar
1510493795
Дичь
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Полная Канистра
1510497511
игра в кошки мышки совсем тронулись
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