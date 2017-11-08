«Бавария» в случае ухода Левандовски намерена купить Икарди

Немецкая «Бавария» определилась с заменой форварду Роберту Левандовски, если тот примет окончательное решение покинуть «ротхозе». В качестве основной кандидатуры рассматривается форвард итальянского «Интера» Мауро Икарди, сообщает The Sun.

Левандовски имеет контракт с «Баварией» до 2021 года, однако ранее он заявлял, что готов пойти на новые вызовы в карьере. Интерес к поляку проявляют английские «Челси» и «Манчестер Сити».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года (137 игр в Серии А, 82 гола).