Гол «Русенборгу» стал для Кокорина 16-м в сезоне, это его личный рекорд

«Зенит» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы сыграл вничью с «Русенборгом» – 1:1. Нападающий Александр Кокорин сравнял счет на третьей добавленной минуте.

26-летний форвард забил свой 16-й гол в текущем сезоне. Показатель является рекордным для россиянина.

Прежде рекордным для Кокорина был сезон-2013/14, когда игрок забил 15 голов в составе «Динамо».

Игрок сборной России пополнил состав сине-бело-голубых в январе 2016 года, перейдя из московского клуба за 1,8 миллиона евро. В восемью голами в РФПЛ он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира.

До взятия ворот в Норвегии футболист не забивал на протяжении четырех официальных матчей.