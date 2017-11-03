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  • Гол «Русенборгу» стал для Кокорина 16-м в сезоне, это его личный рекорд

Гол «Русенборгу» стал для Кокорина 16-м в сезоне, это его личный рекорд

3 ноября 2017, 17:47
12

«Зенит» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы сыграл вничью с «Русенборгом» – 1:1. Нападающий Александр Кокорин сравнял счет на третьей добавленной минуте.

26-летний форвард забил свой 16-й гол в текущем сезоне. Показатель является рекордным для россиянина.

Прежде рекордным для Кокорина был сезон-2013/14, когда игрок забил 15 голов в составе «Динамо».

Игрок сборной России пополнил состав сине-бело-голубых в январе 2016 года, перейдя из московского клуба за 1,8 миллиона евро. В восемью голами в РФПЛ он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира.

До взятия ворот в Норвегии футболист не забивал на протяжении четырех официальных матчей.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (12)
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spartak4everr
1509721715
С ума сойти, по мнению медийки лучший Российский игрок рекордом имеет 16 голов за сезон. Либо с нашим футболом что-то не так, либо со СМИ, которые его прославляли. А скорее всего и с тем, и с тем
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insider_retro
1509721853
Мало, Александр!! Надо больше! Для душевного равновесия хватило бы и 25 за сезон, но тренер ставил задачу на более весомый результат!!..))
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dyema
1509723433
Ну свою половину явно переплюнет, а вот Дзюбе похоже не суждено выполнить план тренера, разве что Кокоша прыгнет выше головы, удачи ему!
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Zubo
1509723691
Для анти зенитовской истерии это не имеет значения, как и то что Зенит вышел в плэй оф Лиги Европы, или в списке лидеров, доморощенные эксперты, либеральные троли всех мастей, но что поразительно не всегда самые бедные, если хорошо для пиара все средства хороши...
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kolyazhkov
1509727556
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- https://goo.gl/HUodoy
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DeStar
1509729396
Нормальная статистика, если б этот еще в рфпл было 16 голов) но и все равно, много футболистов в рфпл столько забивают? тем более только пол сезона, гляди будет каких 26 к концу, а то и больше. Просто в ЛЕ будет сложнее и сложнее, и вылететь могут далеко не пройдя
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woyser
1509755235
Теперь Рубину парочку пусть забьёт!
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Alex Y
1509956878
Манчини 35 заставил забить , пока справляется)
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