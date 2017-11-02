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Семин: «Сегодня у «Локомотива» не получилось все»

2 ноября 2017, 23:47
28

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа», в котором железнодорожники потерпели поражение со счетом 1:2.

Семин отметил, что все игроки московской команды сыграли ниже своего уровня.

«Сегодня все не получилось. Другое дело — почему. Всегда можно найти определенные причины, но одна из главных: после предыдущего матча — команда недовосстановилась. Можно было менять десять человек, но можно только три. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. «Шериф» был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть также.

Что касается того, почему я не произвел ротацию после игры с «Зенитом», то причина простая: когда все хорошо идет, не хочется ничего менять. Все-таки был один свежий игрок — Тарасов. Кстати, еще один негативный момент, после травмы Гилерме наши игроки растерялись, с ним все было надежно. Кажется, шансов на то, что Гилерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало. У него растяжение бедра. Посмотрим, может быть, не все так страшно», – сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Локомотив Шериф Семин Юрий
Комментарии (28)
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insider_retro
1509656187
Не болельщик Локомотива, а потому соль на рану сыпать не стану... Истина будут между высказываниями тренера, комментариями болельщиков и мнением различных экспертов... Но от этого не легче... Такие игры надо брать...
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Garrincha58
1509656467
Шериф круче Зенита!!! Манчини надо отправить на стажировку в Молдавию пусть поучится как надо выигрывать у Локо
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fortune-bva
1509656527
хорошо, что проиграли сейчас, после победы над Зенитом наверно недооценили противника, подумали, что в гостях просто им повезло или еще что-то... в общем ничего страшного не произошло, главная игра с копенгагеном дома...
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sevsor
1509656642
Как там у вас просто: "Не получилось"...конечно же, даже не рассматриваются такие понятия, как "позорнейшая игра", "престиж нашего футбола", "извинения перед своими болельщиками" за паршивую игру...похоже, что плевать на наши переживания!
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stream15
1509656770
Всю неделю воспевали его гениальность, а она оказалась буттафорией.
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Ще Гевара
1509656979
Возомнили после победы над возомнившим Зенитом, хотя от Шерифа и в Молдове еле отскочили.
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DOCTOR PENALTY
1509658630
***Бывают и чёрные дни. Главное - не мякнуть.
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sprint5
1509686877
не нужно унывать все бывает
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bolela_16
1509689892
после победы над Зенитом звездунчик пробежал...
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Чикомас
1509691660
Это тебе Палыч, не зеньку пердолить..
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