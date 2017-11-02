Семин: «Сегодня у «Локомотива» не получилось все»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа», в котором железнодорожники потерпели поражение со счетом 1:2.

Семин отметил, что все игроки московской команды сыграли ниже своего уровня.

«Сегодня все не получилось. Другое дело — почему. Всегда можно найти определенные причины, но одна из главных: после предыдущего матча — команда недовосстановилась. Можно было менять десять человек, но можно только три. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. «Шериф» был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть также.

Что касается того, почему я не произвел ротацию после игры с «Зенитом», то причина простая: когда все хорошо идет, не хочется ничего менять. Все-таки был один свежий игрок — Тарасов. Кстати, еще один негативный момент, после травмы Гилерме наши игроки растерялись, с ним все было надежно. Кажется, шансов на то, что Гилерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало. У него растяжение бедра. Посмотрим, может быть, не все так страшно», – сказал Семин.