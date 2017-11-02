Брежевич принес «Шерифу» победу над «Локомотивом»

Сегодня в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом». Хозяева потерпели поражение – 1:2.

За ходом событий встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».

1:0 – Фарфан, 26

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1:1 – Бадибанга, 41

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1:2 – Брежевич, 58