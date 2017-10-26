Де Брюйне предложил обменяться майками 19-летнему игроку Чемпионшипа

«Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл «Вулвехэмптон» – 0:0 в основное время, 3:1 по пенальти.

После матча полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне предложил хавбеку «волков» Коннору Ронану обменяться футболками.

«Мы в полном восторге от этой фотографии! Да, Коннор, Де Брюйне хотел твою майку!» – написал в твиттере один из аккаунтов «Вулверхэмптона».

Бельгиец в текущем сезоне отдал восемь голевых передач и забил два гола в 13-ти встречах всех турниров. На счету Ронана восемь игр без результативных действий.

«Вулверхэмптон» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.