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    Испанский журналист: Месси сказал Роналду, что португалец заслужил звание лучшего игрока-2017

    23-го октября нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил награду ФИФА «лучший игрок 2017 года».

    Испанский журналист Эдуардо Инда поделился подробностями разговора португальца и Лионеля Месси после церемонии.

    «В этом году ты был лучше и заслужил эту награду больше, чем я. Поздравляю», – цитирует форварда «Барселоны» Инда.

    Напомним, Роналду в текущем году выиграл Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне 32-летний португалец забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти матчах всех турниров.

    Источник: Express.co.uk

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    25.10.2017 19:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +906

      Football06 29 октября 2017, 23:41

      Кубок Испании говорят, ну вы даете если бы они выиграли кубок то сделали бы требл, а до требла им ещё далеко

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 октября 2017, 10:38

      наверное всё-таки не кубок Испании, а суперкубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2017, 22:14

      взрослеют и не только в паспорте, но и мозгами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 25 октября 2017, 21:34

      Уважуха обоим!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > VSt 26 октября 2017, 00:29

      Согласен!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > VSt 27 октября 2017, 11:28

      А что, Роналду когда-нить говорил такие же слова Месси? Я что-то не припомню. И не скажет никогда, он слишком ревнив к чужим успехам.
      так что уважуха прежде всего Месси.

      -2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 25 октября 2017, 20:52

      кубок Испании? ну ну. проверяйте хоть инфу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 октября 2017, 20:18

      благородно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      arni3 25 октября 2017, 20:05

      Мужик!!!

      2
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