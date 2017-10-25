Испанский журналист: Месси сказал Роналду, что португалец заслужил звание лучшего игрока-2017

Кубок Испании говорят, ну вы даете если бы они выиграли кубок то сделали бы требл, а до требла им ещё далеко
23-го октября нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил награду ФИФА «лучший игрок 2017 года».
Испанский журналист Эдуардо Инда поделился подробностями разговора португальца и Лионеля Месси после церемонии.
«В этом году ты был лучше и заслужил эту награду больше, чем я. Поздравляю», – цитирует форварда «Барселоны» Инда.
Напомним, Роналду в текущем году выиграл Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне 32-летний португалец забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти матчах всех турниров.