Испанский журналист: Месси сказал Роналду, что португалец заслужил звание лучшего игрока-2017

23-го октября нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил награду ФИФА «лучший игрок 2017 года».

Испанский журналист Эдуардо Инда поделился подробностями разговора португальца и Лионеля Месси после церемонии.

«В этом году ты был лучше и заслужил эту награду больше, чем я. Поздравляю», – цитирует форварда «Барселоны» Инда.

Напомним, Роналду в текущем году выиграл Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне 32-летний португалец забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти матчах всех турниров.