Аленичев: «После «Спартака» я не лежал на диване»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что после ухода из «Спартака» он занимался своим профессиональным ростом. Специалист до прихода в красноярский клуб успел пройти стажировку в «Милане».

«10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в «Милан», смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в «Спартаке». Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я ее себе дал», — сказал Аленичев.

«Енисей» под руководством специалиста в текущем сезоне уверенно лидирует в первенстве ФНЛ.