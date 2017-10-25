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    Аленичев: «После «Спартака» я не лежал на диване»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что после ухода из «Спартака» он занимался своим профессиональным ростом. Специалист до прихода в красноярский клуб успел пройти стажировку в «Милане».

    «10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в «Милан», смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в «Спартаке». Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я ее себе дал», — сказал Аленичев.

    «Енисей» под руководством специалиста в текущем сезоне уверенно лидирует в первенстве ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 ноября 2017, 15:48

      Дмитрий настоящий мужик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:20

      Дмитрий всегда был человеком ищущим, инициативным. Удачи и успехов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 22:01

      В спиртяке належался с кальяном.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2017, 19:16

      ФНЛ его лига. Выведет Енисей - и вперёд кого ещё выводить

      1
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