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Аленичев: «После «Спартака» я не лежал на диване»

25 октября 2017, 18:00
4

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что после ухода из «Спартака» он занимался своим профессиональным ростом. Специалист до прихода в красноярский клуб успел пройти стажировку в «Милане».

«10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в «Милан», смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в «Спартаке». Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я ее себе дал», — сказал Аленичев.

«Енисей» под руководством специалиста в текущем сезоне уверенно лидирует в первенстве ФНЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Енисей Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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panmon
1508948193
ФНЛ его лига. Выведет Енисей - и вперёд кого ещё выводить
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prezent2017
1508958062
В спиртяке належался с кальяном.
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DOCTOR PENALTY
1508959202
Дмитрий всегда был человеком ищущим, инициативным. Удачи и успехов.
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Александ1982
1509886087
Дмитрий настоящий мужик
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