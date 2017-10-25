«Шальке» хочет продлить контракт с 35-летним Налдо

«Шальке» намерен продлить контракт с защитником Налдо. Как сообщается, клуб готов воспользоваться опцией в соглашении с 35-летним бразильцем, по которому оно может быть автоматически пролонгировано еще на год. Нынешний контракт игрока истекает летом 2018 года.

В конце февраля футболист получил травму приводящей мышцы и пропустил конец прошлого сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии бразилец провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.