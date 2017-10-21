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    Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Зенит», команды забили пять голов

    Встреча 14-го тура молодежного первенства России ЦСКА«Зенит» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. За московский клуб забили Семен Матвийчук, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Кирилл Макеев.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 14-й тур

    ЦСКА (мол.) – Зенит (мол.) – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Матвийчук, 14; 2:0 – Жиронкин, 31; 3:0 – Пухов, 57; 3:1 – Макеев, 70 (с пенальти); 3:2 – Макеев, 90+4.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 21 октября 2017, 17:45

      Вот в чем секрет: ЦСКА выращивает молодежь, а Зениту Газпром потом выкупят, если кто-то заиграет, короче, накупят.

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