Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Зенит», команды забили пять голов

Вот в чем секрет: ЦСКА выращивает молодежь, а Зениту Газпром потом выкупят, если кто-то заиграет, короче, накупят.
Встреча 14-го тура молодежного первенства России ЦСКА – «Зенит» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. За московский клуб забили Семен Матвийчук, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Кирилл Макеев.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 14-й тур
ЦСКА (мол.) – Зенит (мол.) – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Матвийчук, 14; 2:0 – Жиронкин, 31; 3:0 – Пухов, 57; 3:1 – Макеев, 70 (с пенальти); 3:2 – Макеев, 90+4.
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