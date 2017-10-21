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    Аленичев: «Надеемся увидеть «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что смотрел матч красно-белых против «Севильи» (5:1). Специалист также пожелал удачи московской команде и выразил надежду, что подопечным Массимо Карреры удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Матч с «Севильей» победный видели?

    – Ну а как же! Как такое пропустить? Поставил будильник, проснулся ночью и посмотрел все от и до. Игра, да и атмосфера на стадионе — фантастическая! Вспомнил нашу победу над «Русенборгом» в 95-м, когда мы на выезде забили тоже четыре мяча уже во втором тайме. И ведь сильного соперника обыграли: «Севилья» мне, кстати, понравилась тоже, играющая команда. Мне она симпатичнее, чем «Атлетико», например... Очень рад за спартаковских болельщиков: они же соскучились не только по участию в Лиге чемпионов, но и по таким вот победам. Пожелаем команде удачи — и очень надеемся увидеть «Спартак» зимой в плей-офф!

    Напомним, что после трех туров ЛЧ «Спартак» занимает второе место в группе E.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    21.10.2017 00:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 октября 2017, 17:57

      На этой ветке все живут этой надеждой, за исключением залетных завистливых бомжей.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:53

      Молодец Дмитрий Анатольевич хорошие слова сказал и пожелания. Желаю Енисей вывести в РФПЛ и всех благ!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 октября 2017, 09:35

      Тут еще нужно задуматься. Может даже было бы лучше выйти в ЛЕ, усилиться в зимнее ТО и выиграть уже эту говночашку. Ибо в ЛЧ быстро выбьют из плей-офф. Хотя, пока в ЛЧ "Спартак" непобедим. )

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 08:18

      Мы все на это надеемся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 октября 2017, 07:45

      Все в наших руках! Шансы хорошие, посмотрим на игру в Испании!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 октября 2017, 07:36

      Красноярск с Москвой разница 4 часа)) представьте как для всей России матчи ЛЧ и ЛЕ поздно начинаются!!! 21:45 по Москве. 01:45 по Красноярскому времени! ночьку не поспишь а утром на работу! Ночь вторника, среды а четверг вообще два матча!!! Здоровья вам Болельщики регионов!!!! очень тяжело засыпать когда болел за команду а она проиграла. лежишь ворочаешься а сна нет. а на работу через пару часов вставать!

      8
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      Рейтинг: +256

      nbv > Отчаянный Пердун 21 октября 2017, 08:43

      Я с Хабаровска, разница в 7 часов с Москвой. И мы постоянно в таком режиме живем. Матчи чемпионата России приходится смотреть в 2 или 3 часа ночи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Отчаянный Пердун 21 октября 2017, 17:40

      Очень даже представляю трудности, сам их терплю в Абакане.

      8
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 октября 2017, 07:11

      ничья на выезде и победа дома...

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 октября 2017, 07:02

      Надежда есть но если проиграют два матча в гостях она растает

      2
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 21 октября 2017, 06:56

      Надеюсь так и будет!

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 октября 2017, 06:40

      Дверь в ЛЧ приоткрыли, следует теперь войти, все от нас зависит.

      16
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