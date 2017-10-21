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  • Аленичев: «Надеемся увидеть «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов»

Аленичев: «Надеемся увидеть «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов»

21 октября 2017, 00:40
21

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что смотрел матч красно-белых против «Севильи» (5:1). Специалист также пожелал удачи московской команде и выразил надежду, что подопечным Массимо Карреры удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

– Матч с «Севильей» победный видели?

– Ну а как же! Как такое пропустить? Поставил будильник, проснулся ночью и посмотрел все от и до. Игра, да и атмосфера на стадионе — фантастическая! Вспомнил нашу победу над «Русенборгом» в 95-м, когда мы на выезде забили тоже четыре мяча уже во втором тайме. И ведь сильного соперника обыграли: «Севилья» мне, кстати, понравилась тоже, играющая команда. Мне она симпатичнее, чем «Атлетико», например... Очень рад за спартаковских болельщиков: они же соскучились не только по участию в Лиге чемпионов, но и по таким вот победам. Пожелаем команде удачи — и очень надеемся увидеть «Спартак» зимой в плей-офф!

Напомним, что после трех туров ЛЧ «Спартак» занимает второе место в группе E.

Источник: «Московский комсомолец»
Лига чемпионов Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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directorpg
1508545427
Все желаем удачи Спартаку и надеемся на успех
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Одинокий волк Маквейд
1508557217
Дверь в ЛЧ приоткрыли, следует теперь войти, все от нас зависит.
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Опорник84
1508558189
Надеюсь так и будет!
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ribavadim
1508559071
ничья на выезде и победа дома...
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Отчаянный Пердун
1508560600
Красноярск с Москвой разница 4 часа)) представьте как для всей России матчи ЛЧ и ЛЕ поздно начинаются!!! 21:45 по Москве. 01:45 по Красноярскому времени! ночьку не поспишь а утром на работу! Ночь вторника, среды а четверг вообще два матча!!! Здоровья вам Болельщики регионов!!!! очень тяжело засыпать когда болел за команду а она проиграла. лежишь ворочаешься а сна нет. а на работу через пару часов вставать!
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4agaaa
1508561134
Все в наших руках! Шансы хорошие, посмотрим на игру в Испании!
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Диктор
1508563097
Мы все на это надеемся.
Ответить
Супермачо
1508567725
Тут еще нужно задуматься. Может даже было бы лучше выйти в ЛЕ, усилиться в зимнее ТО и выиграть уже эту говночашку. Ибо в ЛЧ быстро выбьют из плей-офф. Хотя, пока в ЛЧ "Спартак" непобедим. )
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OfaZavr
1508568820
Молодец Дмитрий Анатольевич хорошие слова сказал и пожелания. Желаю Енисей вывести в РФПЛ и всех благ!
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Приус
1508597858
На этой ветке все живут этой надеждой, за исключением залетных завистливых бомжей.
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