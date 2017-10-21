Аленичев: «Надеемся увидеть «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что смотрел матч красно-белых против «Севильи» (5:1). Специалист также пожелал удачи московской команде и выразил надежду, что подопечным Массимо Карреры удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

– Матч с «Севильей» победный видели?

– Ну а как же! Как такое пропустить? Поставил будильник, проснулся ночью и посмотрел все от и до. Игра, да и атмосфера на стадионе — фантастическая! Вспомнил нашу победу над «Русенборгом» в 95-м, когда мы на выезде забили тоже четыре мяча уже во втором тайме. И ведь сильного соперника обыграли: «Севилья» мне, кстати, понравилась тоже, играющая команда. Мне она симпатичнее, чем «Атлетико», например... Очень рад за спартаковских болельщиков: они же соскучились не только по участию в Лиге чемпионов, но и по таким вот победам. Пожелаем команде удачи — и очень надеемся увидеть «Спартак» зимой в плей-офф!

Напомним, что после трех туров ЛЧ «Спартак» занимает второе место в группе E.