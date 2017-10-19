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    «Зенит» обыграл «Русенборг». Анчелотти может стать тренером Хорватии. Дайджест событий дня

    Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген назвал Дика Адвоката «нехорошим человеком».

    Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

    Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

    Уволенный из «Баварии» Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

    «Барселона» интересуется Кристианом Эриксеном и Гарри Кейном.

    Оберлен, который забил Акинфееву в Лиге чемпионов, совсем недавно мог перейти в ЦСКА.

    Жириновский не видит смысла в том, чтобы болеть за «Спартак».

    Участников ЧМ-2018 будет поддерживать Дед Мороз.

    Два игрока «Локомотива» получили вызов в сборную Португалии.

    «Зенит» обыграл «Русенборг» в Лиге Европы, Ригони оформил хет-трик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 октября 2017, 06:05

      Зенит обязан выигрывать Кубок УЕФА!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      smadtob 20 октября 2017, 05:24

      Выигрышные ставки на футбол -> aleksey-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 октября 2017, 03:07

      Жириновский не видит смысл болеть за Спартак,а пол страны не видит смысл во фракции ЛДПР.

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 20 октября 2017, 00:19

      А вот что делать с ЦСКА?
      Есть два варианта,
      Либо разжаловать - и в Сирию штрафбат ,там реальный шанс стать Героями России,
      либо ,,мягкий,, вариант-в дисбат до конца правления Мудько...
      Этт еще гуманно ,при Иосифе похужее было б...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > alex1951 20 октября 2017, 00:47

      ))))злой ты доцент)))))

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 октября 2017, 22:56

      анчелотти в краснодар

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