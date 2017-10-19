«Зенит» обыграл «Русенборг». Анчелотти может стать тренером Хорватии. Дайджест событий дня

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген назвал Дика Адвоката «нехорошим человеком».

Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Уволенный из «Баварии» Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

«Барселона» интересуется Кристианом Эриксеном и Гарри Кейном.

Оберлен, который забил Акинфееву в Лиге чемпионов, совсем недавно мог перейти в ЦСКА.

Жириновский не видит смысла в том, чтобы болеть за «Спартак».

Участников ЧМ-2018 будет поддерживать Дед Мороз.

Два игрока «Локомотива» получили вызов в сборную Португалии.

«Зенит» обыграл «Русенборг» в Лиге Европы, Ригони оформил хет-трик.