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  • «Зенит» обыграл «Русенборг». Анчелотти может стать тренером Хорватии. Дайджест событий дня

«Зенит» обыграл «Русенборг». Анчелотти может стать тренером Хорватии. Дайджест событий дня

19 октября 2017, 22:15
6

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген назвал Дика Адвоката «нехорошим человеком».

Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Уволенный из «Баварии» Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

«Барселона» интересуется Кристианом Эриксеном и Гарри Кейном.

Оберлен, который забил Акинфееву в Лиге чемпионов, совсем недавно мог перейти в ЦСКА.

Жириновский не видит смысла в том, чтобы болеть за «Спартак».

Участников ЧМ-2018 будет поддерживать Дед Мороз.

Два игрока «Локомотива» получили вызов в сборную Португалии.

«Зенит» обыграл «Русенборг» в Лиге Европы, Ригони оформил хет-трик.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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KARAT777
1508442963
анчелотти в краснодар
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alex1951
1508447955
А вот что делать с ЦСКА? Есть два варианта, Либо разжаловать - и в Сирию штрафбат ,там реальный шанс стать Героями России, либо ,,мягкий,, вариант-в дисбат до конца правления Мудько... Этт еще гуманно ,при Иосифе похужее было б...
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TAGANROG 161
1508458054
Жириновский не видит смысл болеть за Спартак,а пол страны не видит смысл во фракции ЛДПР.
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smadtob
1508466283
Выигрышные ставки на футбол -> aleksey-bet.ru
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igormaddog
1508468741
Зенит обязан выигрывать Кубок УЕФА!!!
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