Рейнгольд: «Спартак» ни в чем «Севилье» не уступает»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у красно-белых есть все шансы на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Севильей», которая может стать залогом выхода команды в плей-офф турнира.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

– Чего ждете от матчей «Спартака» с «Севильей»?

– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а «Спартак» имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. «Ливерпулю» не проиграла. И победа над «Севильей» будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме.

В «Спартаке» много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…

– С «Севильей» будет легче, чем с «Ливерпулем»?

– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, «Спартак» ни в чем «Севилье» и «Ливерпулю» не уступает.

– Когда в «Спартаке» менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?

– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в «Спартак» быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот «Зенита», так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.

– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите «Спартак» прибавил?

– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.