Рейнгольд: «Спартак» ни в чем «Севилье» не уступает»

Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее.
Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина.
Это не Спартак сыграл хорошо.
Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!!
Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал!
По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом!
Ливерпулю это не удалось!
Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ!
Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ.
Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл.
Желаем командам показать отличный футбол и не ГРУБИТЬ!
Травмы никому не нужны, а соперники должны уважать друг друга.
Пусть победит сильнейший! Будем всегда РАДЫ!
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у красно-белых есть все шансы на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Севильей», которая может стать залогом выхода команды в плей-офф турнира.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.
– Чего ждете от матчей «Спартака» с «Севильей»?
– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а «Спартак» имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. «Ливерпулю» не проиграла. И победа над «Севильей» будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме.
В «Спартаке» много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…
– С «Севильей» будет легче, чем с «Ливерпулем»?
– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, «Спартак» ни в чем «Севилье» и «Ливерпулю» не уступает.
– Когда в «Спартаке» менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?
– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в «Спартак» быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот «Зенита», так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.
– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите «Спартак» прибавил?
– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.