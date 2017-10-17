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Рейнгольд: «Спартак» ни в чем «Севилье» не уступает»

17 октября 2017, 08:33
12

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у красно-белых есть все шансы на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Севильей», которая может стать залогом выхода команды в плей-офф турнира.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

– Чего ждете от матчей «Спартака» с «Севильей»?

– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а «Спартак» имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. «Ливерпулю» не проиграла. И победа над «Севильей» будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме.

В «Спартаке» много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…

– С «Севильей» будет легче, чем с «Ливерпулем»?

– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, «Спартак» ни в чем «Севилье» и «Ливерпулю» не уступает.

– Когда в «Спартаке» менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?

– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в «Спартак» быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот «Зенита», так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.

– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите «Спартак» прибавил?

– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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Диктор
1508218878
Как ни странно, но я согласен со старым маразматиком.
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порт
1508219048
, а «Спартак» имеет какое-то преимущество. ================================= ????????????
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oyabun
1508221865
"..Хотя были моменты в том же Грозном." Вот именно это меня и пугает в предстоящей встрече. Защита в Спартаке пока слаба и это реальность. Но все равно надеюсь на победу Спартака именно за счет запредельной самоотдачи.
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Dominator777
1508222727
Если своя игра у Спартака "пойдет", то шанс победить Севилью есть. Лишь бы не "прижимались" к своим воротам. Дома, при мощнейшей поддержке трибун, Севилью надо обыгрывать, хотя она повыше классом, чем Спартак. Победа даст весомый шанс на выход из группы. Удачи и победы Спартаку.
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mihail200606
1508225843
Защита у Спартака слабая для лч.. С ливером повезло конечно,у англичан спад небольшой..
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Nekit92
1508227604
Ага они и Зенит разорвали и коням вставили... и теперь не слабее севильи. Будем посмотреть.
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shpilman
1508237662
Хоть кто то не ноет и не говорит, что Спартак слабее, ничья это хорошо и т.д. Вперед Спартак!!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!!!!!!!
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Popularov
1508256048
Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее. Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина. Это не Спартак сыграл хорошо. Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!! Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал! По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом! Ливерпулю это не удалось! Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ! Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ. Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл. Желаем командам показать отличный футбол и не ГРУБИТЬ! Травмы никому не нужны, а соперники должны уважать друг друга. Пусть победит сильнейший! Будем всегда РАДЫ!
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