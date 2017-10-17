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    Рейнгольд: «Спартак» ни в чем «Севилье» не уступает»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у красно-белых есть все шансы на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Севильей», которая может стать залогом выхода команды в плей-офф турнира.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    – Чего ждете от матчей «Спартака» с «Севильей»?

    – Соперник высокого уровня, но не такого уж, а «Спартак» имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. «Ливерпулю» не проиграла. И победа над «Севильей» будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме.

    В «Спартаке» много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…

    – С «Севильей» будет легче, чем с «Ливерпулем»?

    – Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, «Спартак» ни в чем «Севилье» и «Ливерпулю» не уступает.

    – Когда в «Спартаке» менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?

    – Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в «Спартак» быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот «Зенита», так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.

    – Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите «Спартак» прибавил?

    – Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2017 08:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 октября 2017, 19:00

      Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее.
      Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина.
      Это не Спартак сыграл хорошо.
      Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!!
      Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал!
      По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом!
      Ливерпулю это не удалось!
      Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ!
      Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ.
      Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл.
      Желаем командам показать отличный футбол и не ГРУБИТЬ!
      Травмы никому не нужны, а соперники должны уважать друг друга.
      Пусть победит сильнейший! Будем всегда РАДЫ!

      -1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 17 октября 2017, 13:54

      Хоть кто то не ноет и не говорит, что Спартак слабее, ничья это хорошо и т.д. Вперед Спартак!!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 октября 2017, 11:06

      Ага они и Зенит разорвали и коням вставили... и теперь не слабее севильи. Будем посмотреть.

      -1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > gosproektikabinet 17 октября 2017, 17:11

      2017 ваще не забудешь))

      0
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 17 октября 2017, 10:37

      Защита у Спартака слабая для лч.. С ливером повезло конечно,у англичан спад небольшой..

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 17 октября 2017, 09:45

      Если своя игра у Спартака "пойдет", то шанс победить Севилью есть. Лишь бы не "прижимались" к своим воротам. Дома, при мощнейшей поддержке трибун, Севилью надо обыгрывать, хотя она повыше классом, чем Спартак. Победа даст весомый шанс на выход из группы. Удачи и победы Спартаку.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun 17 октября 2017, 09:31

      "..Хотя были моменты в том же Грозном." Вот именно это меня и пугает в предстоящей встрече. Защита в Спартаке пока слаба и это реальность. Но все равно надеюсь на победу Спартака именно за счет запредельной самоотдачи.

      4
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      Рейтинг: +6328

      порт 17 октября 2017, 08:44

      , а «Спартак» имеет какое-то преимущество.
      =================================
      ????????????

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > порт 17 октября 2017, 09:01

      Преимущество своего поля. Ну и Севилья - не такая уж чтоб бояться. Посмотрел я их матчи маленько... Можно и нужно играть

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > turist82 17 октября 2017, 09:04

      Конечно это не команда с другой планеты,но все же так радужно высказываться от перспективах Спартака в этом матче,как Рейнгольд,я бы не стал. Матчи ты наверняка смотрел чемпионата Испании,а там команды все же сильнее амкара, тосно, ска и т д...

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 08:41

      Как ни странно, но я согласен со старым маразматиком.

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