Серия А. «Кальяри» и «Дженоа» забили пять голов, «Торино» ушел от поражения против «Кротоне» и другие результаты

В матче 8-го тура Серии А «Кальяри» на своем поле проиграл «Дженоа». Команды забили на двоих пять голов.

В других встречах «Сампдория» обыграла «Аталанту», СПАЛ уступил «Болонье», «Торино» ушел от поражения против «Кротоне», «Сассуоло» и «Кьево» голов не забили.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Болонья – СПАЛ – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Поли, 30; 2:0 – Саламон, 49 (в свои ворота); 2:1 – Антенуччи, 88.

Сампдория – Аталанта – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кристанте, 21; 1:1 – Сапата, 56; 2:1 – Капрари, 60; 3:1 – Линетти, 68.

Сассуоло – Кьево – 0:0

Кальяри – Дженоа – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Галабинов, 8; 0:2 – Таарабт, 35; 1:2 – Паволетти, 48; 1:3 – Ригони, 75; 2:3 – Жоао Педро, 78 (с пенальти).

Кротоне – Торино – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Роден, 25; 1:1 – Фальке, 54; 2:1 – Мартелла, 64; 2:2 – Де Сильвестри, 90+3.

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