Титов: «Зенит» еще ищет свою игру»

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов оценил чемпионские перспективы столичного клуба в текущем сезоне. При этом, он пока не торопится называть «Зенит» чемпионом.

– У «Спартака» первый постчемпионский сезон. У вас их было пять! Как справлялись с ощущением того, что все и так будет хорошо?

– В той команде других задач, кроме первого места, не решали ни-ког-да! Каждый новичок знал: он попадает в великий клуб. В последнее время, если не брать чемпионство, «Спартак» сбавлял обороты. Люди не шли в «Спартак». Если был выбор, переходили в ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Динамо» – куда угодно, только не к красно-белым. А я рос на Черенкове, забивал с его передач. Это самый большой стимул.

– «Зенит» – чемпион?

– «Зенит» еще ищет свою игру. Много новых футболистов, иные требования к тем, кто был в прошлом году. «Спартак» пока, увы, неубедителен. Много травмированных. Главная потеря – Зобнин. Только он раскрылся, стал ведущим игроком в «Спартаке» и сборной, как сломался. Меня, конечно, поражает обилие травм на ровном месте. То ли футбол теперь быстрее, то ли нагрузки выросли в клубах. А может, экология плохая.

– «Зенит» строит игру. А «Локомотив» уже построил?

– Главная фигура – Фернандеш! Удивлялся, почему он у Черевченко не играл. Ответ в принципе понятен: профессионалы поймут, о чем речь. Видимо, был конфликт со Смородской. Фернандеш цементирует игру, через него идут стандарты, с которых «Локомотив» часто забивает.