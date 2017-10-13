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    Титов: «Зенит» еще ищет свою игру»

    Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов оценил чемпионские перспективы столичного клуба в текущем сезоне. При этом, он пока не торопится называть «Зенит» чемпионом.

    – У «Спартака» первый постчемпионский сезон. У вас их было пять! Как справлялись с ощущением того, что все и так будет хорошо?

    – В той команде других задач, кроме первого места, не решали ни-ког-да! Каждый новичок знал: он попадает в великий клуб. В последнее время, если не брать чемпионство, «Спартак» сбавлял обороты. Люди не шли в «Спартак». Если был выбор, переходили в ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Динамо» – куда угодно, только не к красно-белым. А я рос на Черенкове, забивал с его передач. Это самый большой стимул.

    – «Зенит» – чемпион?

    – «Зенит» еще ищет свою игру. Много новых футболистов, иные требования к тем, кто был в прошлом году. «Спартак» пока, увы, неубедителен. Много травмированных. Главная потеря – Зобнин. Только он раскрылся, стал ведущим игроком в «Спартаке» и сборной, как сломался. Меня, конечно, поражает обилие травм на ровном месте. То ли футбол теперь быстрее, то ли нагрузки выросли в клубах. А может, экология плохая.

    – «Зенит» строит игру. А «Локомотив» уже построил?

    – Главная фигура – Фернандеш! Удивлялся, почему он у Черевченко не играл. Ответ в принципе понятен: профессионалы поймут, о чем речь. Видимо, был конфликт со Смородской. Фернандеш цементирует игру, через него идут стандарты, с которых «Локомотив» часто забивает.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2017 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 октября 2017, 11:30

      нам нужна только победа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 13 октября 2017, 17:56

      Это верно. Но как только найдет - сразу хлопнет всех и возьмет ЛЧ несколько раз подряд

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2017, 17:40

      Спам уже нашел, уровня ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 13 октября 2017, 14:54

      К началу второго круга найдёт. Тогда всем тоскливо будет.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 октября 2017, 11:40

      Надеюсь что и не найдет зенит эту свою игру. Что опозорится и скатится на дно

      1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > turist82 13 октября 2017, 12:02

      Размечтался.

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 13 октября 2017, 11:34

      Грамотно.

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