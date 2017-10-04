«Лион» нацелился на чемпионство и еврокубковый турнир

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о целях, которые стоят перед его командой в текущем сезоне.

«Мы частично реинвестируем средства в игроков, но делаем это не торопясь, постепенно. Мы будем продолжать привлекать молодых и талантливых игроков с высоким потенциалом из крупных клубов.

Если же мы перестанем связывать спортивную составляющую с инвестициями, то мы не сможем воплотить в жизнь наш проект. Наша цель заключается в том, чтобы стать чемпионом Франции и выиграть еврокубковый турнир», – рассказал глава клуба L'Equipe.