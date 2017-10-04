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    «Лион» нацелился на чемпионство и еврокубковый турнир

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о целях, которые стоят перед его командой в текущем сезоне.

    «Мы частично реинвестируем средства в игроков, но делаем это не торопясь, постепенно. Мы будем продолжать привлекать молодых и талантливых игроков с высоким потенциалом из крупных клубов.

    Если же мы перестанем связывать спортивную составляющую с инвестициями, то мы не сможем воплотить в жизнь наш проект. Наша цель заключается в том, чтобы стать чемпионом Франции и выиграть еврокубковый турнир», – рассказал глава клуба L'Equipe.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 7 октября 2017, 09:52

      лучше бы инвестировали уже в нормального тренера, а не в это чудо из овна и палок. он нам все портит

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