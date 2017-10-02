Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан лучшим тренером недели по итогам 11-го тура Чемпионшипа. В минувший уик-энд команда Слуцкого разгромила «Бирмингем» со счетом 6:1.

«Халл Сити» набрал 12 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Также в команду недели вошел полузащитник «тигров» Камил Гросицки. В матче с «Бирмингемом» игрок отметился голом и результативной передачей.