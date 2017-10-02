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    Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан лучшим тренером недели по итогам 11-го тура Чемпионшипа. В минувший уик-энд команда Слуцкого разгромила «Бирмингем» со счетом 6:1.

    «Халл Сити» набрал 12 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Также в команду недели вошел полузащитник «тигров» Камил Гросицки. В матче с «Бирмингемом» игрок отметился голом и результативной передачей.

    Источник: Twitter

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    02.10.2017 20:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +448

      Paladius 3 октября 2017, 13:20

      Удачи Слуцкому! Надеюсь не последнее попадание в сборную!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 2 октября 2017, 21:48

      Слуцкий справится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 2 октября 2017, 21:34

      Английский юмор очень тонкий)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 2 октября 2017, 21:24

      не верится что то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5584

      _Marqella_ 2 октября 2017, 21:21

      это Гинер всё купил ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 2 октября 2017, 21:21

      Удачи, Викторович!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 октября 2017, 21:18

      17 место дохлая игра и тренер недели подкупили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 октября 2017, 21:07

      Какой в этом смысл,если они с Сандерленд на послед.местах сидят!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 2 октября 2017, 21:05

      Молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 2 октября 2017, 21:03

      Молодец, Леонид Викторович!!! Так держать!!!

      1
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