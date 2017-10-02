Источник: часть игроков «Баварии» тренировалась втайне от Анчелотти

Стали известны подробности взаимоотношений бывшего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти с игроками мюнхенского клуба.

По информации источника, многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и занимались дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали тренироваться втайне от Анчелотти.

Напомним, итальянец покинул «Баварию» 28 сентября. Ранее руководство команды сообщило, что тренер рассорился с пятью лидерами мюнхенцев.