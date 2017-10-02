Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: часть игроков «Баварии» тренировалась втайне от Анчелотти

    Стали известны подробности взаимоотношений бывшего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти с игроками мюнхенского клуба.

    По информации источника, многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и занимались дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали тренироваться втайне от Анчелотти.

    Напомним, итальянец покинул «Баварию» 28 сентября. Ранее руководство команды сообщило, что тренер рассорился с пятью лидерами мюнхенцев.

    Источник: Kicker.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2017, 11:26

      парням нагрузки было маловато?
      90% наших в бар побежали бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2017, 20:37

      Не футболисты в "Баварии", а какие-то масоны!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 октября 2017, 20:20

      Интересно, Погребняк втайне от Калитвинцева тренируется? )

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Tostao 2 октября 2017, 20:21

      ))))))))))))))) я даже привстал, что бы не упасть...))))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > insider_retro 2 октября 2017, 21:46

      Союз "чтобы" пишется слитно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Sola 2 октября 2017, 21:55

      Учту

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Tostao 2 октября 2017, 22:15

      А Дзюба в тайне от Манчини ...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 октября 2017, 20:19

      На пользу тренировавшимся это явно не пошло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 20:10

      ... приезжали на машинах без номеров, в масках и с выключенными смартфонами... и ковали футбольную крепь... Новость после ухода Анчелотти, должно быть, не последняя...

      Редакция, поправьте - "в тайне" раздельно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > insider_retro 2 октября 2017, 20:21

      наречие "втайне" пишется слитно...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro > kotmyshka 2 октября 2017, 20:25

      Покопался и действительно - зависит, как поставлено - существительное с "в" раздельно, а наречие - слитно!!
      Спасибо!!..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 октября 2017, 19:51

      Футболисты в тайне тренировались от Анчелотти ,а Анчелотти в тайне от всех"одевал корону лучшего тренера," чтоб ни кого не тренировать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 2 октября 2017, 19:45

      Ох уж эти европейцы, нашим их не понять)) В России новость звучала бы так "По информации источника, многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и отдыхали дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали отдыхать втайне от Анчелотти." =)
      Как-то так)) У наших и так нагрузки большие, к сентябрю уже все устали.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 октября 2017, 19:38

      Зиги в туалете што-ли..?))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11