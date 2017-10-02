Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: часть игроков «Баварии» тренировалась втайне от Анчелотти

Источник: часть игроков «Баварии» тренировалась втайне от Анчелотти

2 октября 2017, 19:33
14

Стали известны подробности взаимоотношений бывшего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти с игроками мюнхенского клуба.

По информации источника, многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и занимались дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали тренироваться втайне от Анчелотти.

Напомним, итальянец покинул «Баварию» 28 сентября. Ранее руководство команды сообщило, что тренер рассорился с пятью лидерами мюнхенцев.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1506962289
Зиги в туалете што-ли..?))
Ответить
Symbol
1506962758
Ох уж эти европейцы, нашим их не понять)) В России новость звучала бы так "По информации источника, многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и отдыхали дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали отдыхать втайне от Анчелотти." =) Как-то так)) У наших и так нагрузки большие, к сентябрю уже все устали.
Ответить
fanchik
1506963087
Футболисты в тайне тренировались от Анчелотти ,а Анчелотти в тайне от всех"одевал корону лучшего тренера," чтоб ни кого не тренировать
Ответить
insider_retro
1506964237
... приезжали на машинах без номеров, в масках и с выключенными смартфонами... и ковали футбольную крепь... Новость после ухода Анчелотти, должно быть, не последняя... Редакция, поправьте - "в тайне" раздельно.
Ответить
Павел Буре
1506964771
На пользу тренировавшимся это явно не пошло!
Ответить
Tostao
1506964816
Интересно, Погребняк втайне от Калитвинцева тренируется? )
Ответить
cska-62
1506965872
Не футболисты в "Баварии", а какие-то масоны!
Ответить
BAIv
1507019211
парням нагрузки было маловато? 90% наших в бар побежали бы
Ответить
Главные новости
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
4
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
Вчера, 17:19
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+