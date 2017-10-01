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    Бош: «Против «Аугсбурга» мы показали свой худший футбол»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил, что в матче против «Аугсбурга» его команда показала свой худший футбол за последнее время.

    «Мы довольны результатом этой встречи, но стоит признать, что это была худшая игра с тех пор, как я стал главным тренером «Боруссии». Сегодня мы не показали хорошего футбола, а во втором тайме – вообще не играли.

    Каждая команда имеет две такие игры за сезон, которые зачастую проигрываются», – приводит слова Боша издание Kicker.

    Матч седьмого тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд закончился со счетом 1:2. После этой победы команда Боша продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 10:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 1 октября 2017, 11:55

      Худший не худший,а три очка в копилку положили.

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