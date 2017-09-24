Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» одержать восьмую победу подряд

«Кайрат» в матче 28-го тура чемпионата Казахстана обыграл «Тобол» со счетом 2:0.

Жерар Гоу открыл счет на 4-й минуте после передачи Андрея Аршавина. Экс-капитан сборной России вошел в штрафную по левому флангу и отдал партнеру пас на угол вратарской площади.

«Кайрат» одержал восьмую победу подряд. Команда Карлоса Феррера лидирует в турнирной таблице, опережая «Астану» на два балла. Столичный клуб имеет три матча в запасе.

В текущем сезоне на счету 36-летнего Аршавина восемь голов и девять результативных передач в 24-х играх всех турниров.