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    Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» одержать восьмую победу подряд

    «Кайрат» в матче 28-го тура чемпионата Казахстана обыграл «Тобол» со счетом 2:0.

    Жерар Гоу открыл счет на 4-й минуте после передачи Андрея Аршавина. Экс-капитан сборной России вошел в штрафную по левому флангу и отдал партнеру пас на угол вратарской площади.

    «Кайрат» одержал восьмую победу подряд. Команда Карлоса Феррера лидирует в турнирной таблице, опережая «Астану» на два балла. Столичный клуб имеет три матча в запасе.

    В текущем сезоне на счету 36-летнего Аршавина восемь голов и девять результативных передач в 24-х играх всех турниров.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    24.09.2017 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 24 сентября 2017, 17:11

      все в сборную

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 24 сентября 2017, 14:59

      Шава красава!!! успехов ему в дальнейших матчах!!!

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