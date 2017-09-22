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    «ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии

    «ВКонтакте» начнет показывать матчи английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии. В эти выходные будут показаны четыре игры – по две в каждой лиге.

    «ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций — для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей — возможность следить за любимыми турнирами и командами. Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», — сказал директор по маркетингу Александр Круглов.

    Расписание матчей:

    23 сентября. Англия. Чемпионшип

    «Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити». 17:00.
    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форрест». 19:30.

    24 сентября. Нидерланды. Эредивизие

    «Утрехт» — ПСВ. 13:30.
    «Аякс» — «Витесс». 15:30.

    Напомним, что этим летом социальная сеть начала транслировать матчи Примеры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2017 13:15
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 сентября 2017, 05:37

      Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      crcaarod 22 сентября 2017, 16:36

      Матч не может, ВК поможет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 сентября 2017, 14:53

      у Тины манделаки съёжились от этой новости

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 сентября 2017, 14:37

      Довольно не плохая новость,надеюсь что и в дальнейшем будут трансляции и других первенств.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 сентября 2017, 13:31

      А как их там смотреть? Группы есть специальные, приложения или что?

      1
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      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > Danish Dynamite 22 сентября 2017, 14:22

      Да, есть группа)) называется "сила"(админы пусть не банят,сами выкладывали ссылку с этой группой перед началом чемпионата Испании) уже показывают чемп. Испании и если не ошибаюсь бои UFC
      P.S. возможно ошибаюсь и будут показывать в какой то другой группе)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > aleksander 22 сентября 2017, 15:01

      группа называется телеканал футбол

      0
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > volfrik 25 сентября 2017, 04:54

      Во, спасибо большое за подсказку

      0
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