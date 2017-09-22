«ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии

«ВКонтакте» начнет показывать матчи английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии. В эти выходные будут показаны четыре игры – по две в каждой лиге.

«ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций — для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей — возможность следить за любимыми турнирами и командами. Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», — сказал директор по маркетингу Александр Круглов.

Расписание матчей:

23 сентября. Англия. Чемпионшип

«Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити». 17:00.

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форрест». 19:30.

24 сентября. Нидерланды. Эредивизие

«Утрехт» — ПСВ. 13:30.

«Аякс» — «Витесс». 15:30.

Напомним, что этим летом социальная сеть начала транслировать матчи Примеры.