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    Зинченко впервые в сезоне попал в заявку «Манчестер Сити»

    Украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлениям за «Уфу», впервые попал в заявку «горожан» в текущем сезоне. Это случилось в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Бромвича» (2:1).

    Хавбек весь поединок провел на скамейке запасных, причем главный тренер команды Хосеп Гвардиола произвел только две замены.

    Напомним, что прошлый сезон Зинченко проводил на правах аренды в голландском ПСВ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 01:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 21 сентября 2017, 10:16

      Это не та команда, чтобы молодых подтягивать и делать из них звезд. Вряд ли заиграет в МС.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 09:50

      на этом его выступление за мс и ограничится

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 09:42

      Даа, Зинченко растешь.

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