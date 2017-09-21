Зинченко впервые в сезоне попал в заявку «Манчестер Сити»

Украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлениям за «Уфу», впервые попал в заявку «горожан» в текущем сезоне. Это случилось в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Бромвича» (2:1).

Хавбек весь поединок провел на скамейке запасных, причем главный тренер команды Хосеп Гвардиола произвел только две замены.

Напомним, что прошлый сезон Зинченко проводил на правах аренды в голландском ПСВ.