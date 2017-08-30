Воронин готов помочь Ярмоленко освоиться в Германии

Бывший нападающий «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин рад, что два лидера украинской сборной теперь выступают в одном из сильнейших чемпионатов Европы – в Бундеслиге.

Напомним, что контракт Андрея Ярмоленко с дортмундской «Боруссией» заключен до июля 2021 года. Сумма сделки составила 25 миллионов евро.

– Уже поздравили Ярмоленко с переходом в «Боруссию»?

– Еще нет. Насколько я знаю, он только сегодня должен вернуться в расположение сборной. Мой телефон у него, скорее всего, есть. А если нет, то Женя Коноплянка ему даст. Думаю, сможем с ним пересечься. Тогда все что надо ему расскажу, подскажу, обязательно помогу.

– Новость о том, что Ярмоленко будет играть в Дортмунде, застала вас врасплох?

– Честно говоря, в последнее время особо не следил за трансферами. Читал только про переход Неймара в «ПСЖ» и Дембеле – в «Барселону».

Ярмолу уже несколько лет сватают в различные европейские клубы. И он, если верить прессе, уже «поиграл» везде. А по факту оставался в киевском «Динамо». Где-то год назад, помню, спросил его: «Ты вообще куда-то собираешься уходить»?

– И что он ответил?

– Ответил отрицательно... В «Динамо» были свои сложности. То ли не отпускали, то ли просили слишком большие деньги за трансфер. Про Дортмунд разговоры ходили еще полтора года назад.

Несколько дней назад мне позвонили немецкие журналисты, чтобы узнать мое мнение про переход Андрея в «Боруссию». А я вообще ничего не хотел комментировать.

– Почему?

– Думал, что это очередная агентская замануха. Но репортер мне по секрету сказал, что завтра Ярмоленко уже официально объявят игроком «Боруссии». Я ответил: «Раз так – задавайте вопросы» (смеется). Рад за него, рад за нашу сборную. Ведь еще и Коноплянка играет в бундеслиге – в «Шальке». Два лидера национальной команды будут выступать в сильном чемпионате. Это здорово!

– Чем Ярмоленко мог привлечь немецкий гранд?

– Ярмола подходит под тактическую схему «Боруссии», которая играет в три нападающих. Андрей комфортно себя чувствует справа в атаке. «Боруссия» продала Дембеле, дортмундцам нужен был исполнитель в атаку. Насколько я знаю, клуб искал уже опытного, а не молодого форварда. Андрей уже много поиграл и за сборную, и в еврокубках.

Что ж, осталось теперь проявить себя в Германии. Чемпионат, конечно, сложный. Там не так легко играть, как это может показаться на первый взгляд. Коноплянка не даст соврать. Рад и за него. Он освоился сейчас в «Шальке».