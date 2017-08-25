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    Геркус: «Лион»? Лучше ехать во Францию на финал в последний день турнира»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил удовлетворение от жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского клуба.

    В группе F железнодорожники сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

    – Группа ровная. Мы довольны.Соперники вполне по силам. Интересные. Мне кажется, для наших болельщиков выезды тоже хорошие. Интересные страны.

    – Может, Абидалю следует присвоить звание «Почетный железнодорожник»? Вместо «Лиона» отправил вас к «Копенгагену».

    – (смеется) Рука у него легкая. Но мы готовы и с сильными соперниками встречаться. Но, видимо, позже.

    – В Лион лучше ехать на финал...

    – В последний день турнира.

    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2017 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 августа 2017, 15:31

      Если уже из такой группы не выходить, то вообще позор будет.

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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:24

      должны выйти из группы

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