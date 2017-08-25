Геркус: «Лион»? Лучше ехать во Францию на финал в последний день турнира»

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил удовлетворение от жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского клуба.

В группе F железнодорожники сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

– Группа ровная. Мы довольны.Соперники вполне по силам. Интересные. Мне кажется, для наших болельщиков выезды тоже хорошие. Интересные страны.

– Может, Абидалю следует присвоить звание «Почетный железнодорожник»? Вместо «Лиона» отправил вас к «Копенгагену».

– (смеется) Рука у него легкая. Но мы готовы и с сильными соперниками встречаться. Но, видимо, позже.

– В Лион лучше ехать на финал...

– В последний день турнира.

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»