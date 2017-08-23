Анчелотти будет нелегко следовать новой стратегии «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти с сомнением относится к желанию руководства клуба одновременно выращивать молодых талантливых игроков и добиваться результатов на всех фронтах.

«Румменигге и Хенесс объяснили мне главные цели и стратегию клуба. Сейчас в нашем распоряжении два-три талантливых футболиста до 18 лет. Но в любом сильном клубе всегда нелегко интегрировать молодежь в команду. Сложно предоставлять им игровое время и одновременно добиваться желаемых результатов.

Это касается «Реала», «Барселоны». В том числе – и «Баварию». Молодой игрок, выступающий здесь, должен действительно быть очень большим талантом», – заявил Анчелотти.

На днях «Бавария» официально открыла академию для формирования юниорских команд, на которую потратил около 70 миллионов евро. В клубе готовы сделать ставку именно на своих воспитанников, а не тратить сотни миллионов на приглашение сторонних футболистов.