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    Анчелотти будет нелегко следовать новой стратегии «Баварии»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти с сомнением относится к желанию руководства клуба одновременно выращивать молодых талантливых игроков и добиваться результатов на всех фронтах.

    «Румменигге и Хенесс объяснили мне главные цели и стратегию клуба. Сейчас в нашем распоряжении два-три талантливых футболиста до 18 лет. Но в любом сильном клубе всегда нелегко интегрировать молодежь в команду. Сложно предоставлять им игровое время и одновременно добиваться желаемых результатов.

    Это касается «Реала», «Барселоны». В том числе – и «Баварию». Молодой игрок, выступающий здесь, должен действительно быть очень большим талантом», – заявил Анчелотти.

    На днях «Бавария» официально открыла академию для формирования юниорских команд, на которую потратил около 70 миллионов евро. В клубе готовы сделать ставку именно на своих воспитанников, а не тратить сотни миллионов на приглашение сторонних футболистов.

    Источник: Goal.com

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    23.08.2017 08:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 августа 2017, 10:59

      Для этих целей Баварии нужен Нагельсманн, а не папа Карло.

      1
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 23 августа 2017, 10:48

      Все правильно делают, не зря немцы чемпионы мира, и вторым составом выигрывают КК

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 августа 2017, 09:58

      За баварию не болею, но мне нравится ихний подход.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 09:45

      Тренера понять можно, но цели, поставленные руководством реализовывать необходимо!... Пока только серьёзные клубы могут позволить себе серьёзное выращивание и развитие молодёжи.... И правильно делают!... В титулованной среде можно заложить фундамент великого игрока, тем более если он обладает талантом... А 70 лимонов, как показывают последние события, это не великие деньги...

      "Человек, имеющий цель и план ее осуществления, всегда находит возможности для ее реализации...." (Наполеон Хилл)

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