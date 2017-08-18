Матчи чемпионата Испании рекомендовано начать с минуты молчания

Испанская федерация футбола рекомендовала клубам начать матчи в предстоящие выходные с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне.

«В знак уважения и сочувствия к пострадавшим и жертвам теракта в Барселоне, Королевская федерация футбола Испании рекомендует начать все матчи в предстоящий уик-энд с минуты молчания», – говорится сообщении пресс-службы организации.

В четверг в Барселоне на пешеходном бульваре Рамбла произошел наезд автомобиля на людей, что квалифицированно как теракт. По предварительной информации погибло 13 человек, более 100 пострадавших.