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    Матчи чемпионата Испании рекомендовано начать с минуты молчания

    Испанская федерация футбола рекомендовала клубам начать матчи в предстоящие выходные с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне.

    «В знак уважения и сочувствия к пострадавшим и жертвам теракта в Барселоне, Королевская федерация футбола Испании рекомендует начать все матчи в предстоящий уик-энд с минуты молчания», – говорится сообщении пресс-службы организации.

    В четверг в Барселоне на пешеходном бульваре Рамбла произошел наезд автомобиля на людей, что квалифицированно как теракт. По предварительной информации погибло 13 человек, более 100 пострадавших.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 07:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 18 августа 2017, 10:04

      ебаные чурки, не живется спокойно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 августа 2017, 08:21

      Соболезную родным и близким погибшим ...

      2
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