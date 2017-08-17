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    Божович: «В «Црвене Звезде» собраны понимающие толк защитники»

    Бывший тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович, работающий сейчас в тульском «Арсенале», назвал самых опасных футболистов сербского клуба, с которым предстоит встретиться «Краснодару». Специалист уверен, что много проблем российской команде может принести ганский форвард Боаки.

    Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет в четверг, 17 августа, в 20:00 по московскому времени.

    – Один пропущенный пока в чемпионате мяч, говорит о том, что в обороне «Црвены Звезды» проблемных позиций не наблюдается?

    – Не стал бы так утверждать. Но то, что там собраны, понимающие в своем деле толк защитники, могу подтвердить. Родич знаком в России по «Зениту» и самарским «Крыльям», Анджелкович – по «Краснодару» и «Ростову». В 2009-м он даже признавался лучшим левым оборонцем вашего чемпионата. Хорошего уровня и их партнеры – Савич со Стойковичем. Не знаю, насколько активно они будут поддерживать атаку в Краснодаре. Но дома это делают охотно и опасно.

    – Что скажете о вратаре?

    – Скорее всего, в четверг, в стартовом составе выйдет серб Борян, имеющий еще и канадское гражданство, что позволило ему тридцать семь раз сыграть за сборную этой страны. Когда я работал в «Црвене Звезде», он выступал за болгарский «Лудогорец». Это опытный, под два метра ростом, голкипер, хорошо играющий на выходах.

    – А кого следует больше всего опасаться краснодарцам?

    – Пожалуй, форварда Боаки из Ганы. Невысокий, очень маневренный, особенно опасен в штрафной, где может использовать любой промах соперников. Так что за ним нужен глаз да глаз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 18 августа 2017, 10:01

      С трибуны матч смотрелся легко, не хватило концентрации. Должны были в два мяча выиграть. Надо забивать на выезде. Будет легче-спартачей не будет

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 17 августа 2017, 22:53

      Тяжелый матч был , на выезде быкам очень тяжко будет

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 16:55

      «В «Црвене Звезде» собраны понимающие толк защитники» А у КРАСНОДАРА понимающие и забивающие напы! Сегодня буду болеть за КРАСНОДАР как за свой СПАРТАК! Вперед быки!!!

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