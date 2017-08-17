Божович: «В «Црвене Звезде» собраны понимающие толк защитники»

Бывший тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович, работающий сейчас в тульском «Арсенале», назвал самых опасных футболистов сербского клуба, с которым предстоит встретиться «Краснодару». Специалист уверен, что много проблем российской команде может принести ганский форвард Боаки.

Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет в четверг, 17 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Один пропущенный пока в чемпионате мяч, говорит о том, что в обороне «Црвены Звезды» проблемных позиций не наблюдается?

– Не стал бы так утверждать. Но то, что там собраны, понимающие в своем деле толк защитники, могу подтвердить. Родич знаком в России по «Зениту» и самарским «Крыльям», Анджелкович – по «Краснодару» и «Ростову». В 2009-м он даже признавался лучшим левым оборонцем вашего чемпионата. Хорошего уровня и их партнеры – Савич со Стойковичем. Не знаю, насколько активно они будут поддерживать атаку в Краснодаре. Но дома это делают охотно и опасно.

– Что скажете о вратаре?

– Скорее всего, в четверг, в стартовом составе выйдет серб Борян, имеющий еще и канадское гражданство, что позволило ему тридцать семь раз сыграть за сборную этой страны. Когда я работал в «Црвене Звезде», он выступал за болгарский «Лудогорец». Это опытный, под два метра ростом, голкипер, хорошо играющий на выходах.

– А кого следует больше всего опасаться краснодарцам?

– Пожалуй, форварда Боаки из Ганы. Невысокий, очень маневренный, особенно опасен в штрафной, где может использовать любой промах соперников. Так что за ним нужен глаз да глаз.