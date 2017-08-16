Бубнов: «ЦСКА на 99 процентов обеспечил себе выход в групповой этап Лиги чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА (0:1) выразил мнение, что московский клуб практически обеспечил себе выход в групповой этап турнира.

Ответная встреча пройдет 24 августа на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Можно сказать, что ЦСКА удалось победить малой кровью. Думаю, москвичи гарантировали себе выход в групповую стадию на 99 процентов, но это не значит, что к «Янг Бойз» не стоит относиться серьезно, пусть яркого впечатления его игра и не оставила. ЦСКА нужно обязательно забивать в Москве и лучше дважды, чтобы спокойно довести противостояние до победного конца. Не исключаю, что армейцы сыграют в экономном режиме, но даже так у них есть все возможности для положительного результата», – сказал Бубнов.