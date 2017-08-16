Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «ЦСКА на 99 процентов обеспечил себе выход в групповой этап Лиги чемпионов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА (0:1) выразил мнение, что московский клуб практически обеспечил себе выход в групповой этап турнира.

    Ответная встреча пройдет 24 августа на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Можно сказать, что ЦСКА удалось победить малой кровью. Думаю, москвичи гарантировали себе выход в групповую стадию на 99 процентов, но это не значит, что к «Янг Бойз» не стоит относиться серьезно, пусть яркого впечатления его игра и не оставила. ЦСКА нужно обязательно забивать в Москве и лучше дважды, чтобы спокойно довести противостояние до победного конца. Не исключаю, что армейцы сыграют в экономном режиме, но даже так у них есть все возможности для положительного результата», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 августа 2017, 22:03

      Состав икспердов на "Бомбардире" переигрывает "Кривое зеркало" Петросяна в одну калитку. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 августа 2017, 21:45

      Теперь в группе будут биться за 3 место,что бы выйти в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 августа 2017, 20:10

      Скорее не ЦСКА, а защита соперника обеспечила...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      UniQueLO 16 августа 2017, 19:25

      В Киеве тоже после 3:1 думали, что уже 100% прошли швейцарцев, итог все мы знаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 19:16

      а стоит ли с такой игрой

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11