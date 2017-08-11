Глава «Крыльев Советов»: «У нас есть все, чтобы вернуться в РФПЛ»

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в организационном плане у клуба есть все, чтобы вернуться в РФПЛ уже по итогам текущего сезона.

«В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером «Крыльев» Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. «Крылья» сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона.

Тем не менее, после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока «Крылья» играют не на 100 процентов, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. «Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-лигу.

Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в «Крыльях» появится», – рассказал функционер.

После семи туров волжане лидируют в турнирной таблице ФНЛ.