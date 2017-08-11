Глава «Крыльев Советов»: «У нас есть все, чтобы вернуться в РФПЛ»

Удачи Андрею Валерьевичу!!! Надеюсь он создаст замечательную команду с достойными традициями и с понятем о чести спортсмена. А что касается переименования, то мне кажется с каким именем команда родилась, с таким должна и остаться и это не должно зависеть от коньюктуры. У страны Советов, на мой взгляд, было больше хорошего, чем плохого. Спорт развивался и достижения были у сборной СССР, кстати больше, чем у Российской сборной. Хотя зарплату футболисты пучали мизерную.
Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в организационном плане у клуба есть все, чтобы вернуться в РФПЛ уже по итогам текущего сезона.
«В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером «Крыльев» Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. «Крылья» сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона.
Тем не менее, после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока «Крылья» играют не на 100 процентов, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. «Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-лигу.
Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в «Крыльях» появится», – рассказал функционер.
После семи туров волжане лидируют в турнирной таблице ФНЛ.