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  • Глава «Крыльев Советов»: «У нас есть все, чтобы вернуться в РФПЛ»

Глава «Крыльев Советов»: «У нас есть все, чтобы вернуться в РФПЛ»

11 августа 2017, 16:05
11

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в организационном плане у клуба есть все, чтобы вернуться в РФПЛ уже по итогам текущего сезона.

«В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером «Крыльев» Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. «Крылья» сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона.

Тем не менее, после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока «Крылья» играют не на 100 процентов, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. «Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-лигу.

Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в «Крыльях» появится», – рассказал функционер.

После семи туров волжане лидируют в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (11)
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Илько
1502462266
Да, Самара должна быть в РФПЛ и именно с таким названием - ФК "Самара".
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семёнычев
1502462406
так возвращайтесь!!!! вас ждёт московский Спартак и его друг тульский Арсенал.....
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MonTee
1502467099
так говорили, что будет +2 легионера. А тут уже возможно 1-2 игрока
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kupryaev
1502485433
у вас было все чтобы не вылетать ,но..
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,bpjy
1502601438
Че за скудное мышление называть клубы по названиям городов. Крылья советов навсегда. Это история
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Sviro
1502811444
Удачи Андрею Валерьевичу!!! Надеюсь он создаст замечательную команду с достойными традициями и с понятем о чести спортсмена. А что касается переименования, то мне кажется с каким именем команда родилась, с таким должна и остаться и это не должно зависеть от коньюктуры. У страны Советов, на мой взгляд, было больше хорошего, чем плохого. Спорт развивался и достижения были у сборной СССР, кстати больше, чем у Российской сборной. Хотя зарплату футболисты пучали мизерную.
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