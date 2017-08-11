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    Глава «Крыльев Советов»: «У нас есть все, чтобы вернуться в РФПЛ»

    Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в организационном плане у клуба есть все, чтобы вернуться в РФПЛ уже по итогам текущего сезона.

    «В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером «Крыльев» Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. «Крылья» сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона.

    Тем не менее, после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока «Крылья» играют не на 100 процентов, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. «Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-лигу.

    Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в «Крыльях» появится», – рассказал функционер.

    После семи туров волжане лидируют в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    11.08.2017 16:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 15 августа 2017, 18:37

      Удачи Андрею Валерьевичу!!! Надеюсь он создаст замечательную команду с достойными традициями и с понятем о чести спортсмена. А что касается переименования, то мне кажется с каким именем команда родилась, с таким должна и остаться и это не должно зависеть от коньюктуры. У страны Советов, на мой взгляд, было больше хорошего, чем плохого. Спорт развивался и достижения были у сборной СССР, кстати больше, чем у Российской сборной. Хотя зарплату футболисты пучали мизерную.

      0
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 13 августа 2017, 08:17

      Че за скудное мышление называть клубы по названиям городов. Крылья советов навсегда. Это история

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 12 августа 2017, 00:03

      у вас было все чтобы не вылетать ,но..

      1
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      Рейтинг: +73

      MonTee 11 августа 2017, 18:58

      так говорили, что будет +2 легионера. А тут уже возможно 1-2 игрока

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 августа 2017, 17:40

      так возвращайтесь!!!!
      вас ждёт московский Спартак и его друг тульский Арсенал.....

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 11 августа 2017, 17:37

      Да, Самара должна быть в РФПЛ и именно с таким названием - ФК "Самара".

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Илько 11 августа 2017, 17:42

      почему ты так решил?
      Крылья же не Терек....

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      Рейтинг: +18

      Илько > семёнычев 11 августа 2017, 22:53

      Причём здесь Терек? Название "Крылья советов" изжило себя, так же, как и, например, "Ростсельмаш". Да и для иностранного уха оно скудно звучит.

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      Рейтинг: +18

      Илько > семёнычев 11 августа 2017, 22:57

      А Ахмат, кстати, звучит намного лучше, чем Терек, величаво так. А то, что в честь кого-то переименовали клуб, так это не имеет никакого значения. Просто так совпало. Если бы Кадырова звали Магомед, что, клуб бы стал называться Магомед?! Нет, конечно. Просто так совпало. Хайп подняли из ничего.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Илько 11 августа 2017, 23:47

      логика железная))не звучит для иностранного уха,изжило себя-история себя не изживает и если КС когда нибудь переименуют,то это будет очередной глупый шаг руководства -это клуб со своей довольно длинной историей , а переименовывают обычно клубы без нее или с достаточно короткой историей ...Црвена звезда тоже не звучит ни для какого уха наверное ,но ....в общем довольно неумные аргументы

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Илько 12 августа 2017, 07:56

      именно Магомет бы и назывался....
      я думал, у Кадырова младшего хватит ума не пойти на поводу своего тщеславия, уступив "многочисленным просьбам трудящихся"..... но, Кавказ- есть Кавказ....
      кстати, ты выбрал себе уже новое имя, чтобы не думать долго в тот момент, когда твоё старое себя "изживёт"?

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