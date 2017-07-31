Роналду сегодня выступит в суде по делу о неуплате налогов

В понедельник, 31 июля, нападающему «Реала» Криштиану Роналду предстоит объясниться в суде города Посуэло-де-Аларкон по делу об уклонении от уплаты налогов. Слушание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, что португалец обвиняется прокуратурой Мадрида в совершении нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы на сумму почти 15 миллионов евро. Сам 32-летний футболист считает себя полностью невиновным.

В случае, если вина Роналду будет доказана, то ему грозит штраф в размере 28 миллионов евро и семь лет тюрьмы.