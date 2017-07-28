Кержаков: «Если Кокорин продолжит в том же духе, то один забьет за сезон 35 голов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высоко оценил игру форварда Александра Кокорина в матче Лиги Европы против «Бней Иегуды» (2:0).

Напомним, что в трех первых матчах сезона Кокорин забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Кокорин находится в хорошей физической форме, нацелен на гол. Он совершил рывок на 90-й минуте, поучаствовал в комбинации и сам забил. Хорошо реализовал момент, пробил с носка.

Мы этого ждали от Саши. Надеемся, дождались настоящего Кокорина. Если он продолжит в том же духе, то один забьет за сезон 35 голов — это задача, которую Манчини поставил перед ним и Дзюбой. Дай бог, чтобы и Артем включился в гонку бомбардиров», — сказал Кержаков.