СМИ сообщили об уходе Карпина с «Матч ТВ»

Валерий Карпин 48-летний специалист работал генеральным директором и тренером московского "Спартака", с которым два раза выигрывал серебряные медали чемпионата России, позднее тренировал испанскую "Мальорку" и клуб Футбольной национальной лиги (к слову, при Карпине вылетевший оттуда) армавирское "Торпедо".
В качестве игрока он выступал за таллинский "Спорт", ЦСКА, воронежский "Факел", "Спартак", а также за испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". С 1993 по 2003 год он защищал цвета сборной России.
Многие фанаты скажут!Тренер нулевой, президент ни о чем, спортивный директор бездарный, телекомментатора тоже не получилось. Может в помощники к Слуцкому?...."Почтеннейшая публика!В любом случаи удачи Валера!
Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где с февраля текущего года занимал должность главного редактора футбольных трансляций.
«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
В свою очередь 48-летний специалист не стал комментировать данную информацию, предложив обратиться за разъяснениями к руководству «Матч ТВ».
Напомним, ранее телеканал уже лишился ряда топ-менеджеров и комментаторов.