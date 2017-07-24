Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СМИ сообщили об уходе Карпина с «Матч ТВ»

24 июля 2017, 16:46
20

Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где с февраля текущего года занимал должность главного редактора футбольных трансляций.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь 48-летний специалист не стал комментировать данную информацию, предложив обратиться за разъяснениями к руководству «Матч ТВ».

Напомним, ранее телеканал уже лишился ряда топ-менеджеров и комментаторов.

Источник: Р-Спорт
Россия Карпин Валерий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edw7777
1500904142
Если правда, то мои аплодисменты Карпину.
Ответить
filosof sparty
1500905108
Медленно и верно канал разваливается...
Ответить
Евгений Агеев
1500905159
Будут вместо передачи показывать Барбоскиных)
Ответить
hevbn 28
1500905333
А что может Валерий Георгиевич вернется к тренерской работе, мне нравилась игра его Спартака, а что касается матч тв знаком того , что у канала не все хорошо по моему служит тот факт , что матчи РФПЛ начали комментировать не с места событий , как было раньше , а из Москвы. Значит денег у канала не хватает.
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1500905630
Дрим тим разваливается)))
Ответить
Tajik-za Zenit
1500906027
Когда женщина у руля корабля всегда хаус там
Ответить
insider_retro
1500906246
Обычный корпоративный конфликт.... Здесь нет ни правых, ни виноватых... Жизнь на этом не заканчивается.... Думаю, что при всех превратностях жизни, Валерий Георгиевич найдёт себе достойное применение.... Для всех хорошим не будешь.... Главное - что бы себе не был противен!!!... Успехов начинаниях!!..
Ответить
Тазит
1500906411
А если серьезно, очень жаль. Я всегда с интересом смотрел его "Тотальный разбор". Хоть какое-то светлое пятно среди серой и бездарной массы Геничей - Арустамянов...
Ответить
giluxa1963
1500907318
бабы и спортивное руководство не совместимы это уже доказано и не раз
Ответить
OfaZavr
1500912421
Если правда, то отличная новость!
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
7
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+