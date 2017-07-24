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    СМИ сообщили об уходе Карпина с «Матч ТВ»

    Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где с февраля текущего года занимал должность главного редактора футбольных трансляций.

    «Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    В свою очередь 48-летний специалист не стал комментировать данную информацию, предложив обратиться за разъяснениями к руководству «Матч ТВ».

    Напомним, ранее телеканал уже лишился ряда топ-менеджеров и комментаторов.

    Источник: Р-Спорт

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    24.07.2017 16:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 19:09

      Валерий Карпин 48-летний специалист работал генеральным директором и тренером московского "Спартака", с которым два раза выигрывал серебряные медали чемпионата России, позднее тренировал испанскую "Мальорку" и клуб Футбольной национальной лиги (к слову, при Карпине вылетевший оттуда) армавирское "Торпедо".

      В качестве игрока он выступал за таллинский "Спорт", ЦСКА, воронежский "Факел", "Спартак", а также за испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". С 1993 по 2003 год он защищал цвета сборной России.

      Многие фанаты скажут!Тренер нулевой, президент ни о чем, спортивный директор бездарный, телекомментатора тоже не получилось. Может в помощники к Слуцкому?...."Почтеннейшая публика!В любом случаи удачи Валера!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2017, 19:07

      Если правда, то отличная новость!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 июля 2017, 19:00

      Жаль,как эксперт он очень хорош.А как тренер опять обосрётся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 17:42

      У Валеры появилось видимо достойное предложение работы тренером . Матч ТВ - это была просто перезагрузка . Ждем новостей !

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июля 2017, 17:41

      бабы и спортивное руководство не совместимы это уже доказано и не раз

      0
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      Рейтинг: +157

      Huberman 24 июля 2017, 17:39

      Срач тв какой-то, все достойные эксперты и комментаторы бегут оттуда. ГосПромКанал одним словом.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2017, 17:26

      А если серьезно, очень жаль. Я всегда с интересом смотрел его "Тотальный разбор". Хоть какое-то светлое пятно среди серой и бездарной массы Геничей - Арустамянов...

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 17:24

      Обычный корпоративный конфликт.... Здесь нет ни правых, ни виноватых... Жизнь на этом не заканчивается.... Думаю, что при всех превратностях жизни, Валерий Георгиевич найдёт себе достойное применение.... Для всех хорошим не будешь.... Главное - что бы себе не был противен!!!... Успехов начинаниях!!..

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2017, 17:23

      Наверное испугался конкуренции с Кержаковым))

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 июля 2017, 17:20

      Когда женщина у руля корабля всегда хаус там

      2
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