СМИ сообщили об уходе Карпина с «Матч ТВ»

Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где с февраля текущего года занимал должность главного редактора футбольных трансляций.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь 48-летний специалист не стал комментировать данную информацию, предложив обратиться за разъяснениями к руководству «Матч ТВ».

Напомним, ранее телеканал уже лишился ряда топ-менеджеров и комментаторов.