Мутко похвалил женскую сборную России после победы над Италией на ЧЕ

Президент РФС Виталий Мутко не пожалел хвалебных слов в адрес женской сборной России после их победы в стартовом матче чемпионата Европы над Италией (2:1).

«Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.

Ближайшие онкурентки у них серьезные – две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки», – сказал функционер.

Ближайший матч наши девушки проведут 21 июля против шведок.