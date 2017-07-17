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Мутко похвалил женскую сборную России после победы над Италией на ЧЕ

17 июля 2017, 22:15
5

Президент РФС Виталий Мутко не пожалел хвалебных слов в адрес женской сборной России после их победы в стартовом матче чемпионата Европы над Италией (2:1).

«Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.

Ближайшие онкурентки у них серьезные – две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки», – сказал функционер.

Ближайший матч наши девушки проведут 21 июля против шведок.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Viruss28
1500319189
Да девчонки играли! Можно сказать бились как мужики! Первый тайм вообще супер! Второй правда немного наошибались, но главное довели да победы!
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ПаХан638
1500325815
ребят, вы чё смотрите женский футбол? а то я смотрю столько знающих)
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Дядя Серёжа
1500344387
Как играли второй тайм, шансов маловато Но был первый, поэтому надежда есть.
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МЯСО87
1500349126
Девушки просто умнички! Удачи!з.ы. смотреть очень сложно,т.к. многое в действиях игроков не поддается мужской логике...
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pegas1276
1500354279
девчонки красотки...)))
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