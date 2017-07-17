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    Мутко похвалил женскую сборную России после победы над Италией на ЧЕ

    Президент РФС Виталий Мутко не пожалел хвалебных слов в адрес женской сборной России после их победы в стартовом матче чемпионата Европы над Италией (2:1).

    «Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.

    Ближайшие онкурентки у них серьезные – две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки», – сказал функционер.

    Ближайший матч наши девушки проведут 21 июля против шведок.

    Источник: ТАСС

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    17.07.2017 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2017, 08:04

      девчонки красотки...)))

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 18 июля 2017, 06:38

      Девушки просто умнички! Удачи!з.ы. смотреть очень сложно,т.к. многое в действиях игроков не поддается мужской логике...

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:19

      Как играли второй тайм, шансов маловато Но был первый, поэтому надежда есть.

      1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 июля 2017, 00:10

      ребят, вы чё смотрите женский футбол? а то я смотрю столько знающих)

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      Рейтинг: +66

      Viruss28 17 июля 2017, 22:19

      Да девчонки играли! Можно сказать бились как мужики! Первый тайм вообще супер! Второй правда немного наошибались, но главное довели да победы!

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