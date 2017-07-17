ЧЕ среди женщин. Сборная России в первом матче сенсационно победила итальянок

Сборная России провела первый матч на Чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Голландии. На старте группового этапа наши девушки неожиданно одолели сборную Италии, которая была безусловным фаворитом встречи.

Интересно, что нашу сборную с 2008 по 2011 годы тренировал нынешний наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.

Двумя другими соперниками по группе для нас являются немки и шведки. С последними мы сыграем 21 июля.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Группа В. 1-й тур

Италия – Россия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Данилова, 9; 0:2 – Морозова, 26; 1:2 – Мауро, 88.