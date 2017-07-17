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    ЧЕ среди женщин. Сборная России в первом матче сенсационно победила итальянок

    Сборная России провела первый матч на Чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Голландии. На старте группового этапа наши девушки неожиданно одолели сборную Италии, которая была безусловным фаворитом встречи.

    Интересно, что нашу сборную с 2008 по 2011 годы тренировал нынешний наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.

    Двумя другими соперниками по группе для нас являются немки и шведки. С последними мы сыграем 21 июля.

    Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Группа В. 1-й тур

    Италия – Россия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Данилова, 9; 0:2 – Морозова, 26; 1:2 – Мауро, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 20:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 июля 2017, 14:16

      здорово конечно,победа всегда приятно.но,это первая только игра в группе.где еще Германия и Швеция,а вот с ними будет ой,как не просто.а,так конечно рад за девочек,умницы

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:31

      Концовка слабовато. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 июля 2017, 01:01

      Молодцы бабы! - смогли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 июля 2017, 00:13

      Вот у кого есть яйца!

      2
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      Рейтинг: +8838

      GoLenaStop 17 июля 2017, 23:50

      Да! Так и надо! Только ещё жёстче!.. С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 июля 2017, 23:24

      молодцы..только сушить надо под конец игры..

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 июля 2017, 21:59

      Нужно игры девчонок каждый день крутить нашим кривоногим, и чмырить чмырить чмырить зажравшихся уродов!!!

      4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 июля 2017, 21:55

      Очень плохо играли второй тайм - мячь не днржали и только выносили в перед - если так будут играть ничего хорошего ждать

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 17 июля 2017, 21:11

      Наши девушки доходили до 1/4 ЧМ 2 раза и до 1/4 финала ЧЕ 3 раза. А юношеская сборная РФ юниоры вообще два раза были чемпионами Европы и один раз полуфиналистами, а на ЧМ два раза в 1/8. Так почему же обычная Сборная РФ на Кубке Конфедераций, особенно в матче с Мексикой не двигалась и Акинфеев не шевелился? Бронза ЧЕ 2008, моя любимая... И гол Шавы в доп.время на 116 й минуте, и гол Зырянова Грекам

      4
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 17 июля 2017, 21:03

      Молодцы. Смотрел матч, понравилось

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