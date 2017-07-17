ЧЕ среди женщин. Сборная России в первом матче сенсационно победила итальянок

здорово конечно,победа всегда приятно.но,это первая только игра в группе.где еще Германия и Швеция,а вот с ними будет ой,как не просто.а,так конечно рад за девочек,умницы
Сборная России провела первый матч на Чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Голландии. На старте группового этапа наши девушки неожиданно одолели сборную Италии, которая была безусловным фаворитом встречи.
Интересно, что нашу сборную с 2008 по 2011 годы тренировал нынешний наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.
Двумя другими соперниками по группе для нас являются немки и шведки. С последними мы сыграем 21 июля.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Группа В. 1-й тур
Италия – Россия – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Данилова, 9; 0:2 – Морозова, 26; 1:2 – Мауро, 88.