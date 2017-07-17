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  • ЧЕ среди женщин. Сборная России в первом матче сенсационно победила итальянок

ЧЕ среди женщин. Сборная России в первом матче сенсационно победила итальянок

17 июля 2017, 20:52
13

Сборная России провела первый матч на Чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Голландии. На старте группового этапа наши девушки неожиданно одолели сборную Италии, которая была безусловным фаворитом встречи.

Интересно, что нашу сборную с 2008 по 2011 годы тренировал нынешний наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.

Двумя другими соперниками по группе для нас являются немки и шведки. С последними мы сыграем 21 июля.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Группа В. 1-й тур

Италия – Россия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Данилова, 9; 0:2 – Морозова, 26; 1:2 – Мауро, 88.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (13)
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lekseij2007
1500314151
Так там нет таких сумм, которые кружат головы, и девчонки играют как могут. Результат показал, что они реально могут. С победой.
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Alek7183
1500314503
Ну чё отлично, но немки и шведки очень сильны, но кто знает может наши и из группы выйдут, чего им и желаю.
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BRO_football
1500314559
Перед игрой на Матч ТВ говорили, что кф на победу России равен 200. Вот же люди бабла подняли!
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Liverpool#krasnodar
1500314615
Молодцы. Смотрел матч, понравилось
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Проекция LADA Priora Coup
1500315080
Наши девушки доходили до 1/4 ЧМ 2 раза и до 1/4 финала ЧЕ 3 раза. А юношеская сборная РФ юниоры вообще два раза были чемпионами Европы и один раз полуфиналистами, а на ЧМ два раза в 1/8. Так почему же обычная Сборная РФ на Кубке Конфедераций, особенно в матче с Мексикой не двигалась и Акинфеев не шевелился? Бронза ЧЕ 2008, моя любимая... И гол Шавы в доп.время на 116 й минуте, и гол Зырянова Грекам
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ijgjr
1500317719
Очень плохо играли второй тайм - мячь не днржали и только выносили в перед - если так будут играть ничего хорошего ждать
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4agaaa
1500317954
Нужно игры девчонок каждый день крутить нашим кривоногим, и чмырить чмырить чмырить зажравшихся уродов!!!
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тигрик
1500326003
Вот у кого есть яйца!
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Дядя Серёжа
1500345060
Концовка слабовато. Удачи.
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мистер-твистер
1500376610
здорово конечно,победа всегда приятно.но,это первая только игра в группе.где еще Германия и Швеция,а вот с ними будет ой,как не просто.а,так конечно рад за девочек,умницы
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