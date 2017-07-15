Новый голкипер «Штутгарта» пропустил гол с центра поля в дебютном матче

Будем правдивы...Этот гол- больше заслуга бьющего,чем нелепая ошибка вратаря....Такие пропущенные мячи есть в обойме практически всех вратарей....
Вратарь «Штутгарта» Рон-Роберт Цилер, который в минувший вторник пополнил состав немецкого клуба, перейдя из «Лестера», отметился в курьезном моменте. В среду его команда проводила товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему сезону. Футболист вышел на поле в стартовом составе, и уже спустя пять минут пропустил гол с центра поля.
Tuesday: Leicester sell Zieler to Stuttgart.— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 14 июля 2017 г.
Wednesday: Zieler concedes from halfway line five mins into debut. pic.twitter.com/5pA6L19Gb1