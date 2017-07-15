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    Новый голкипер «Штутгарта» пропустил гол с центра поля в дебютном матче

    Вратарь «Штутгарта» Рон-Роберт Цилер, который в минувший вторник пополнил состав немецкого клуба, перейдя из «Лестера», отметился в курьезном моменте. В среду его команда проводила товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему сезону. Футболист вышел на поле в стартовом составе, и уже спустя пять минут пропустил гол с центра поля.

    Источник: Twitter

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    15.07.2017 10:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 июля 2017, 13:14

      Будем правдивы...Этот гол- больше заслуга бьющего,чем нелепая ошибка вратаря....Такие пропущенные мячи есть в обойме практически всех вратарей....

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июля 2017, 12:50

      Гатальский)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июля 2017, 12:05

      Конкурент Акинфееву!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Бригантина > Serjoga 15 июля 2017, 12:34

      Лодыркину

      3
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