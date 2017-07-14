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«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников в Лиге Европы

14 июля 2017, 09:30
14

В пятницу, 14 июля, в 14:00 по московскому времени состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По ее результатам станут известны соперники «Зенита» и «Краснодара».

В третьем раунде примут участие следующие клубы: «Зенит», «Атлетик», «Фенербахче», «Спарта» Прага, «Милан», ПСВ, «Брага», «Гент», ПАОК, «Краснодар», «Бордо», «Эвертон», «Олимпик», «Динамо» Загреб, «Фрайбург», «Аустрия», «Панатинаикос», «Маритиму», «Сьон», «Динамо» Бухарест, «Университатя Крайова», «Арка».

К ним добавятся еще 33 команды, которые успешно преодолеют 2-й отборочный раунд. В нем выступают: «Интер» Б – «Фола», «Иртыш» – «Црвена Звезда», «Кайрат» – «Шкендербеу», «Маккаби» Т-А – «КР Рейкьявик», «Шкендия» – ХИК, «Ружомберок» – «Бранн», «Работнички» – «Динамо» Мн, «Нымме Калью» – «Видеотон», «Альтах» – «Динамо» Бр, «Бреннбю» – ВПС, «Лиепая» – «Судува», «Вадуц» – «Одд», «Эстерсунд» – «Галатасарай», «Габала» – «Ягеллония», «Хеугесунн» – «Лех», «Аполлон» – «Заря» Б, «Валлетта» – «Утрехт», «Астра» – «Зиря», «Прогрес» – АЕЛ, «Норчепинг» – «Тракай», «Бейтар» И – «Ботев», «Слован» Бр – «Люнгбю», «Тренчин» – «Бней-Иегуда», «Штурм» – «Младост» П, «Хайдук» С – «Левски», «Осиек» – «Люцерн», «Абердин» – «Широки Бриег», «Корк Сити» – АЕК Л, «Железничар» – АИК, «Ференцварош» – «Мидтьюлланн», «Паниониос» – «Горица», «Шэмрок Роверс» – «Млада Болеслав», «Валюр» – «Домжале».

Составы корзин утверждаются утром в день жеребьевки. Команды распределяются согласно рейтингу. В случае победителей 33 пар второго отборочного раунда (ответные встречи пройдут 20 июля) в расчет берется наивысший коэффициент из присутствующих в паре. Так определяются 29 сеяных участников.

Перед жеребьевкой участников разбивают группы, в которые попадает одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары формируются из сеяных и несеяных команд одной группы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Краснодар Милан
Комментарии (14)
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Большой Медведь
1500013903
С нетерпением ждем)
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Аскорбин
1500014795
Всем нашим проходимых соперников.
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Bivaliy67
1500015256
Неясно почему в заголовке "Милан", а не "Краснодар"..?
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ДСА
1500015911
Насчитал 22 уже известные команды + 33 играют. Итого 55 команд. На 2 не делится. Кого-то потеряли....
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adekvat
1500017005
Милан в глаза бросается и Эвертон.
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зенит ничто
1500019202
ну!удачи и побед всем нашим и удачной жеребьевки!!!
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DIDI 23
1500022445
Удачи нашим!
Ответить
Бугимен
1500022974
Будем болеть за наших,пусть победят всех!Вперед РОССИЯ!
Ответить
dnestryane
1500030957
Я думал,что Зенит сразу в группу ЛЕ попал.
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