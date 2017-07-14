Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников в Лиге Европы

    В пятницу, 14 июля, в 14:00 по московскому времени состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По ее результатам станут известны соперники «Зенита» и «Краснодара».

    В третьем раунде примут участие следующие клубы: «Зенит», «Атлетик», «Фенербахче», «Спарта» Прага, «Милан», ПСВ, «Брага», «Гент», ПАОК, «Краснодар», «Бордо», «Эвертон», «Олимпик», «Динамо» Загреб, «Фрайбург», «Аустрия», «Панатинаикос», «Маритиму», «Сьон», «Динамо» Бухарест, «Университатя Крайова», «Арка».

    К ним добавятся еще 33 команды, которые успешно преодолеют 2-й отборочный раунд. В нем выступают: «Интер» Б – «Фола», «Иртыш» – «Црвена Звезда», «Кайрат» – «Шкендербеу», «Маккаби» Т-А – «КР Рейкьявик», «Шкендия» – ХИК, «Ружомберок» – «Бранн», «Работнички» – «Динамо» Мн, «Нымме Калью» – «Видеотон», «Альтах» – «Динамо» Бр, «Бреннбю» – ВПС, «Лиепая» – «Судува», «Вадуц» – «Одд», «Эстерсунд» – «Галатасарай», «Габала» – «Ягеллония», «Хеугесунн» – «Лех», «Аполлон» – «Заря» Б, «Валлетта» – «Утрехт», «Астра» – «Зиря», «Прогрес» – АЕЛ, «Норчепинг» – «Тракай», «Бейтар» И – «Ботев», «Слован» Бр – «Люнгбю», «Тренчин» – «Бней-Иегуда», «Штурм» – «Младост» П, «Хайдук» С – «Левски», «Осиек» – «Люцерн», «Абердин» – «Широки Бриег», «Корк Сити» – АЕК Л, «Железничар» – АИК, «Ференцварош» – «Мидтьюлланн», «Паниониос» – «Горица», «Шэмрок Роверс» – «Млада Болеслав», «Валюр» – «Домжале».

    Составы корзин утверждаются утром в день жеребьевки. Команды распределяются согласно рейтингу. В случае победителей 33 пар второго отборочного раунда (ответные встречи пройдут 20 июля) в расчет берется наивысший коэффициент из присутствующих в паре. Так определяются 29 сеяных участников.

    Перед жеребьевкой участников разбивают группы, в которые попадает одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары формируются из сеяных и несеяных команд одной группы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      dnestryane 14 июля 2017, 14:15

      Я думал,что Зенит сразу в группу ЛЕ попал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июля 2017, 12:02

      Будем болеть за наших,пусть победят всех!Вперед РОССИЯ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июля 2017, 11:54

      Удачи нашим!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 11:00

      ну!удачи и побед всем нашим и удачной жеребьевки!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 14 июля 2017, 10:23

      Милан в глаза бросается и Эвертон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 июля 2017, 10:05

      Насчитал 22 уже известные команды + 33 играют. Итого 55 команд. На 2 не делится. Кого-то потеряли....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      westminster1 > ДСА 14 июля 2017, 12:43

      Остенде еще должно в жеребьевке участвовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 июля 2017, 09:54

      Неясно почему в заголовке "Милан", а не "Краснодар"..?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Bivaliy67 14 июля 2017, 10:25

      Ну, молодцы, исправили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 июля 2017, 09:46

      Всем нашим проходимых соперников.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 14 июля 2017, 09:31

      С нетерпением ждем)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11