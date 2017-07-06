Месси получит 50 миллионов за продление контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен продлить свой действующий контракт с клубом, сообщает Sport.es. В том случае он получит бонус в размере 50 миллионов евро. Данный бонус будет выплачиваться по ходу действия контракта. Сумма отступных по новому соглашению составит 300 миллионов евро.

Сам контракт будет рассчитан до середины 2021 года. Подпись под ним футболист поставит 15 июля, когда вернется из свадебного путешествия. Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2018 года.

В прошедшем сезоне Месси провел 34 встречи в испанской Примере, забив 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл в девяти матчах, забив в них 11 голов.