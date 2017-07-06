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  • Месси получит 50 миллионов за продление контракта с «Барселоной»

Месси получит 50 миллионов за продление контракта с «Барселоной»

6 июля 2017, 06:16
10

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен продлить свой действующий контракт с клубом, сообщает Sport.es. В том случае он получит бонус в размере 50 миллионов евро. Данный бонус будет выплачиваться по ходу действия контракта. Сумма отступных по новому соглашению составит 300 миллионов евро.

Сам контракт будет рассчитан до середины 2021 года. Подпись под ним футболист поставит 15 июля, когда вернется из свадебного путешествия. Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2018 года.

В прошедшем сезоне Месси провел 34 встречи в испанской Примере, забив 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл в девяти матчах, забив в них 11 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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Сибирь за Спартак
1499312321
Чтоб я так жил!
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Svoysvoemubrat
1499313984
Не вовремя женился, не успел заначить.
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gandyv
1499318213
Ну вот и молодец
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Александр ЗА
1499321687
Да
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zlobny_zenitos
1499321690
Нет, Месси конечно супер футболист...но мне кажется, что такие цифры в футболе это уже перебор... ЗА ЖРА ЛИСЬ... А потом на фоне таких ноликов...появляются "дорогие футболисты РФ"...но не Месси...
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Одинокий волк Маквейд
1499322203
Налоги не забудь заплатить, Лео.
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sidul1
1499322800
готовят для продажи в Китай.
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Dimon013
1499323058
Парень вообще не жалуется на деньги))) Продлил контракт, на тебе 50 мультов))))
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Сибирь за Спартак
1499325997
Кокорин в шоке, а что так можно было?
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T 72
1499330059
Месси так и отыграет всю жизнь в Барсе и будет лучшим за всю её историю ещё очень долго мне кажется
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