Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси получит 50 миллионов за продление контракта с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен продлить свой действующий контракт с клубом, сообщает Sport.es. В том случае он получит бонус в размере 50 миллионов евро. Данный бонус будет выплачиваться по ходу действия контракта. Сумма отступных по новому соглашению составит 300 миллионов евро.

    Сам контракт будет рассчитан до середины 2021 года. Подпись под ним футболист поставит 15 июля, когда вернется из свадебного путешествия. Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2018 года.

    В прошедшем сезоне Месси провел 34 встречи в испанской Примере, забив 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл в девяти матчах, забив в них 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 6 июля 2017, 11:34

      Месси так и отыграет всю жизнь в Барсе и будет лучшим за всю её историю ещё очень долго мне кажется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 10:26

      Кокорин в шоке, а что так можно было?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 июля 2017, 09:37

      Парень вообще не жалуется на деньги))) Продлил контракт, на тебе 50 мультов))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 июля 2017, 09:33

      готовят для продажи в Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 09:23

      Налоги не забудь заплатить, Лео.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 6 июля 2017, 09:14

      Нет, Месси конечно супер футболист...но мне кажется, что такие цифры в футболе это уже перебор... ЗА ЖРА ЛИСЬ...
      А потом на фоне таких ноликов...появляются "дорогие футболисты РФ"...но не Месси...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 июля 2017, 09:14

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 6 июля 2017, 08:16

      Ну вот и молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 07:06

      Не вовремя женился, не успел заначить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 06:38

      Чтоб я так жил!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11