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    Мутко: «За 110 миллионов права на показ ЧМ-2018 Россия купить не сможет»

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко уведомил, что сумма в 110 миллионов долларов за права транслировать чемпионат мира-2018 на территории России не подъемна для наших телеканалов.

    «Нам поставили цену в 110 миллионов долларов за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум – 38-40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», – сказал чиновник.

    Таким образом, трансляции домашнего чемпионата мира в России будут возможны только в том случае, если ФИФА и Россия найдет компромисс между суммами в 110 и 40 миллионов долларов. Сам турнир начнется в июне 2018 года.

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2017 23:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:50

      Прикольно будет, чемпионат в России, а нам не покажут.
      110 лямов хоть чего - для России неподъёмно? Анекдот.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 10:05

      Для страны-хозяйки могли бы бесплатно отдать.

      3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 июля 2017, 09:38

      Да реально - охренели.. Что за суммы такие?

      За ЧМ в Бразилии брали меньше 40

      Пусть вообще ФИФА обломятся.
      Мы и так посмотрим чемпионат. А те, кто не в состоянии посмотреть матч без трансляции на первом канале - не представляют интереса и париться из-за них - глупо.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 июля 2017, 08:24

      Наши поставят на стадионах системы скрытых камер для трансляции за 40 млн

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 июля 2017, 01:42

      Если министры и вице-премьеры скинутся, то хватит не только на телепоказ, но и на пиво и воблу каждому россиянину вне от возраста и вероисповедания.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Tostao 6 июля 2017, 11:47

      За чужой счёт пьют язвенники и трезвенники. Папанов, классика.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Дядя Серёжа 6 июля 2017, 13:08

      Не понял вашего юмора. Это, типа: я буду пить пиво за счёт Миллера или Дворковича? К данному тексту это не катит.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 июля 2017, 00:55

      До чемпионата мира тебе зарплату пусть срежут и твоим рабочим думаю даже больше суммы набираться.. от вас толка и не... чужым странам вы миллиарды прошаете или тратите как сирие и тд... а своему народу даже домашний ЧМ показать не можете

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 июля 2017, 00:47

      Пусть тогда сам Мутко на телефон снимает из своей вип-ложи ... Это вообще бред - не показать домашний чемпионат ... Чо толку всем демонстрировать свою некомпетентность, как руководителя ... Вот смотрите, как я не умею договариваться ... я им говорю 40, а они мне 110 ... хулиганы! ... так ведь замнет и пойдет выпрашивать из бюджета 110 ...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 июля 2017, 00:06

      Посмотрим на платном канале.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 июля 2017, 00:02

      Мутко просто намекнул Путину что денег подкинуть надо, все трансляции будут уверен, Мутко просто устроить несколько проверок и деньги найдутся, штрафы и тд с клубов получается в небо улетают, если чемпионат не развивается, а чемпионам по 5 млн дают.

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      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 23:57

      Мутко д...л чм в России проходит а страна не смотрит.Как такое уму то постежимо.Одни придурки в РФС.

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