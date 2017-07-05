Мутко: «За 110 миллионов права на показ ЧМ-2018 Россия купить не сможет»

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко уведомил, что сумма в 110 миллионов долларов за права транслировать чемпионат мира-2018 на территории России не подъемна для наших телеканалов.

«Нам поставили цену в 110 миллионов долларов за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум – 38-40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», – сказал чиновник.

Таким образом, трансляции домашнего чемпионата мира в России будут возможны только в том случае, если ФИФА и Россия найдет компромисс между суммами в 110 и 40 миллионов долларов. Сам турнир начнется в июне 2018 года.