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  • Мутко: «За 110 миллионов права на показ ЧМ-2018 Россия купить не сможет»

Мутко: «За 110 миллионов права на показ ЧМ-2018 Россия купить не сможет»

5 июля 2017, 23:06
15

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко уведомил, что сумма в 110 миллионов долларов за права транслировать чемпионат мира-2018 на территории России не подъемна для наших телеканалов.

«Нам поставили цену в 110 миллионов долларов за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум – 38-40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», – сказал чиновник.

Таким образом, трансляции домашнего чемпионата мира в России будут возможны только в том случае, если ФИФА и Россия найдет компромисс между суммами в 110 и 40 миллионов долларов. Сам турнир начнется в июне 2018 года.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (15)
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acer2003
1499285718
Ну ты МуДко и чмо, ты же говорил, что всё в ажуре,ещё месяц назад !!!
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Smekaev
1499286182
Надеюсь, в фан-зонах-то показывать будут. Хоть там посмотрю. Ну, и учите английский, чтобы смотреть на западных каналах...
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абжора
1499288220
Мутко д...л чм в России проходит а страна не смотрит.Как такое уму то постежимо.Одни придурки в РФС.
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STAFOR13
1499288529
Мутко просто намекнул Путину что денег подкинуть надо, все трансляции будут уверен, Мутко просто устроить несколько проверок и деньги найдутся, штрафы и тд с клубов получается в небо улетают, если чемпионат не развивается, а чемпионам по 5 млн дают.
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Atom2020
1499291241
Пусть тогда сам Мутко на телефон снимает из своей вип-ложи ... Это вообще бред - не показать домашний чемпионат ... Чо толку всем демонстрировать свою некомпетентность, как руководителя ... Вот смотрите, как я не умею договариваться ... я им говорю 40, а они мне 110 ... хулиганы! ... так ведь замнет и пойдет выпрашивать из бюджета 110 ...
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de bruyne
1499291753
До чемпионата мира тебе зарплату пусть срежут и твоим рабочим думаю даже больше суммы набираться.. от вас толка и не... чужым странам вы миллиарды прошаете или тратите как сирие и тд... а своему народу даже домашний ЧМ показать не можете
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Tostao
1499294537
Если министры и вице-премьеры скинутся, то хватит не только на телепоказ, но и на пиво и воблу каждому россиянину вне от возраста и вероисповедания.
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Protosser
1499323121
Да реально - охренели.. Что за суммы такие?
За ЧМ в Бразилии брали меньше 40 Пусть вообще ФИФА обломятся. Мы и так посмотрим чемпионат. А те, кто не в состоянии посмотреть матч без трансляции на первом канале - не представляют интереса и париться из-за них - глупо.
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OfaZavr
1499324736
Для страны-хозяйки могли бы бесплатно отдать.
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Дядя Серёжа
1499331024
Прикольно будет, чемпионат в России, а нам не покажут. 110 лямов хоть чего - для России неподъёмно? Анекдот.
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