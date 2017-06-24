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    Промес поздравил Месси с юбилеем и назвал его лучшим игроком всех времен

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил восхищение нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и поздравил аргентинца с 30-летним юбилеем, которое он празднует сегодня.

    «Лучший игрок всех времен? Я могу говорить только о том, что видел своими глазами. Мне сложно судить о футболистах, игравших не в мое время. Когда я вижу, как играет Месси, понимаю, что он с другой планеты. Для меня – он лучший игрок всех времен», – сказал Промес в видео на своей странице в твиттере.

    Месси защищает цвета сине-гранатовых с 2004 года. За это время он провел за каталонцев 585 матчей, записав в свой актив 510 голов и 231 результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 05:07

      Промес подлизнул гению?Похвально!)Но,я согласен с ниженаписавшими:Месси- король!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 04:31

      Месси - лучший!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 июня 2017, 23:11

      несомненно!

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