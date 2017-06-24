Промес поздравил Месси с юбилеем и назвал его лучшим игроком всех времен

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил восхищение нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и поздравил аргентинца с 30-летним юбилеем, которое он празднует сегодня.

«Лучший игрок всех времен? Я могу говорить только о том, что видел своими глазами. Мне сложно судить о футболистах, игравших не в мое время. Когда я вижу, как играет Месси, понимаю, что он с другой планеты. Для меня – он лучший игрок всех времен», – сказал Промес в видео на своей странице в твиттере.

Месси защищает цвета сине-гранатовых с 2004 года. За это время он провел за каталонцев 585 матчей, записав в свой актив 510 голов и 231 результативную передачу.