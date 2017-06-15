Румменигге не гарантирует новых игроков в «Баварии» текущим летом

В «Баварии» не торопятся с решением трансферных вопросов. При этом, нет гарантии и того, что приобретения будут до закрытия трансферного окна.

«Сейчас идет середина июня, а трансферное окно закроется в конце августа. Естественно, мы не можем заранее отказаться от приобретений. Но я не могу и дать гарантии, что «Бавария» приобретет новых игроков. Так что мы будем спокойно изучать трансферный рынок», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Sport1.de.

Напомним, что на счету немецкого клуба пока одно приобретение. В Мюнхен из «Лиона» перебрался полузащитник Корентин Толиссо.