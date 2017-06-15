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    Румменигге не гарантирует новых игроков в «Баварии» текущим летом

    В «Баварии» не торопятся с решением трансферных вопросов. При этом, нет гарантии и того, что приобретения будут до закрытия трансферного окна.

    «Сейчас идет середина июня, а трансферное окно закроется в конце августа. Естественно, мы не можем заранее отказаться от приобретений. Но я не могу и дать гарантии, что «Бавария» приобретет новых игроков. Так что мы будем спокойно изучать трансферный рынок», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Sport1.de.

    Напомним, что на счету немецкого клуба пока одно приобретение. В Мюнхен из «Лиона» перебрался полузащитник Корентин Толиссо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 июня 2017, 12:36

      Санчес 25 мультов требует, слишком жирно...даже у RL9 15 выходит. М.б. Карраско получится взять? 100 руководство не отдаст

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 июня 2017, 10:30

      Руммениге сказал как истинный чиновник: высказаться так, чтобы ничего не сказать. А вообще-то уже 4 новичка - Зюле, Руди, Гнабри и Толиссо.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 июня 2017, 09:10

      а про Зюле и Руди забыли что ли??? Плюс подписать свободного агента Вагнера и всё . . . что им еще то надо??? Разве что найти замену Нойеру, если он не успеет восстановится к началу сезона

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